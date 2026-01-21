高冷男神秒變「4歲」！李棟旭帶娃用餐 自曝「吃東西鼻孔會變大」

記者林宜君／台北報導

南韓男神李棟旭私下萌翻全網，雖然今年已經44歲，但私生活中的反差萌。（圖／翻攝自 KINGKONG by STARSHIP YT ）

南韓男神李棟旭私下萌翻全網！雖然今年已經44歲，但私生活中的反差萌，讓粉絲直呼「男神根本只有4歲」。近日他在菲律賓出席見面會之餘，拍攝官方VLOG分享日常，不僅帶娃娃外出打卡、用餐，還意外自曝「吃東西鼻孔會變大」的趣味怪癖，引起網友熱烈討論。

李棟旭在官方VLOG中全程帶著官方周邊白熊娃娃外出，不管是公園打卡拍照，還是餐廳用餐，都讓娃娃「參與感十足」。（圖／翻攝自KINGKONG by STARSHIP YT）

李棟旭出道多年，以憂鬱帥氣的外表和精湛演技，擁有全亞洲大量粉絲。近期，李棟旭在官方VLOG中全程帶著官方周邊白熊娃娃外出，不管是公園打卡拍照，還是餐廳用餐，都讓娃娃「參與感十足」。最萌的畫面出現在美食上桌時：李棟旭先拿湯匙餵娃娃吃冰淇淋和巧克力，嘴裡還配上「口卡口卡」的音效，最後才自己享用美食。這種帶娃日常與他平時銀幕上高冷形象的落差，讓粉絲笑喊：「男神也太幼稚了吧！」。

此外，菲律賓粉絲知道李棟旭愛吃芒果，特別準備了各式芒果乾與鮮果。（圖／翻攝自KINGKONG by STARSHIP YT）

除了與娃娃互動，李棟旭還自曝一個小習慣：「我發現我吃東西的時候，鼻孔都會變得很巨大。」他幽默分析原因，表示舌頭只能感受到酸、甜、苦、鹹、鮮五種基本味覺，其他食物風味都是靠鼻子感受，「所以為了更全面地感受到味道，我的鼻孔才會在吃東西時不自覺地張大。」甚至直接對鏡頭展示撐大鼻孔的模樣，逗得工作人員全場爆笑。此外，菲律賓粉絲知道李棟旭愛吃芒果，特別準備了各式芒果乾與鮮果。面對滿屋子的芒果，李棟旭一邊開心感謝，一邊苦笑提醒粉絲：「親愛的粉絲們，我這樣吃下去真的會得糖尿病啦！」溫馨又逗趣的互動，再次展現男神真實可愛的一面。

