高冷蔬菜產區還能種什麼？ 農試所在宜蘭種出啤酒花 希望發展在地精釀啤酒

農業部花蓮區農業改良場近年在花蓮高山跟平地成功進行啤酒花有機栽培，2024年進一步在宜蘭縣大同鄉四南地區海拔1100公尺的高冷蔬菜產區試種，發現啤酒花不僅適應當地氣候環境，其生育及開花亦表現良好。研究員向《環境資訊中心》表示，希望與在地精釀啤酒廠商合作，推廣宜蘭啤酒花釀造的啤酒，幫助農民轉型和建立本土化的高經濟價值作物產業鏈。

宜蘭山上夏季涼溫 一分地種出乾重8公斤啤酒花

宜蘭縣大同鄉四南地區（四季村、南山村）是台灣最大的高冷蔬菜產區，位處海拔800~1200公尺，每年種植的甘藍、結球白菜面積約達1300公頃，主要供應5~11月夏季蔬菜。由於農民多採慣行農法長期連作，且土壤過度施用石灰，導致二期作黃葉病及小菜蛾等防治困難。

為保障坡地農民收益及提供更多栽培選擇，農業部花蓮區農業改良場利用其海拔高度夏季涼溫優勢，評估轉作其他新興作物或高經濟作物的可行性。2024年在南山村導入啤酒花試種成功後，2025年更推廣至四季村種植。

啤酒花又稱蛇麻，為大麻科蔓生植物，是釀造啤酒的關鍵原料之一，賦予啤酒獨特的苦味和香氣，其花苞中含有豐富的α酸（提供苦味）和精油（提供香氣）。蘭陽分場副研究員楊素絲稱，該區的試驗田在海拔1100公尺，種植初期需立支柱並注意防治切根蟲。夏季溫度冷涼，只有約20°C，適合啤酒花生長發育，病蟲害也很少，種植3~4個月即形成花苞；11月起植株逐漸萎凋休眠，12月移除乾枯地上部後，覆蓋稻草適度保溫，隔年4月可再重新萌芽生長。

此外，該分場亦有啤酒花栽培管理技術，建議採低溫冷藏六週後的木質化插穗做為扦插苗，開花前移除徒長枝，及株距0.75公尺的啤酒花生育較佳。2025年8~10月南山村採收花苞，換算每分地產量鮮重為45公斤、乾重8公斤；二年生植株7~8月為花苞主要產期，而一年生啤酒花稍晚，8~9月為花苞主要產期。

花蓮有自家釀酒設備 研究員：希望能與宜蘭在地品牌合作

楊素絲指出，東華大學最早試驗種植本土啤酒花，花蓮區農業改良場參考經驗後「進入啤酒花的世界」，而在花蓮成功栽種後，又於宜蘭大同鄉試種，「這邊也可以做一些轉型，不要通通只種一種高麗菜。」

南山村試驗田只有一分地，為當地農民借出的原保地；在四季村的亦只有半分地。近年雖有多次強降雨， 但山上農地「排水非常好」，只要不淹水，「下完雨很快就乾了」，認為地理與氣候均蠻適合後續推廣栽培。

花蓮區農業改良場有購入自家釀酒設備，還有跟精釀啤酒的業者開發產品，「像山苦瓜、柚子、文旦柚、馬告之類的作物，我們已有這樣的產品。」楊素絲笑稱，希望能有宜蘭在地啤酒業者接洽蘭陽分場，利用該場的啤酒花釀造精釀啤酒，建立本土化的高經濟價值作物產業鏈。

農業部網站資料顯示，啤酒花原產於歐洲、西亞地區，主要分布在北緯35～55度溫帶地區。據2020年聯合國糧食及農業組織調查，全球啤酒花生產超過十萬公噸，總產值為11.5億美元，主要生產區為美國、德國、中國、捷克及澳大利亞等國。