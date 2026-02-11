高凌風兒寶弟爆新歡！淪陷「星二代發電機」吳心緹 公開兩人《重生後》真實關係
已故「青蛙王子」高凌風的兒子寶弟（葛兆恩）爆出與吳心緹交往，經紀人回覆兩人是因合作拍攝短劇《重生後我成了富豪家的貓》而走得近，「只是最近重心在宣傳《我說愛你是真的》和吳宗憲-臭男人演唱會，所以還沒有排到這部的宣傳。」
經紀人回覆中，沒有提到戀情關係，僅說葛兆恩工作安排，看好短劇市場發展，演唱會幕後工作也是他未來工作重心。因葛兆恩與男團VERA成員Nelson紀成澔主演BL劇《對立而已》，收穫許多腐女粉絲，現階段若爆出與女星緋聞戀情，恐怕讓腐女心碎。
「發電機」吳心緹緋聞史超多星二代
吳心緹曾是《全明星運動會》第二季紅隊成員，曾與胡瓜的兒子胡釋安傳過緋聞，也多次被拍到約會，但都沒認愛。此外，她也曾與李亞明之子李玉璽因合作《惡作劇之吻》傳戀情。這次再加上葛兆恩，得來「星二代發電機」封號。
日本女星米倉涼子先前捲入涉毒風波，日本東京地方檢察廳於今年1月底作出不起訴處分，理由為尿液檢測呈陰性、證據不足，案件不進入起訴程序。風波告一段落後，她昨（10）日相隔243天再度站上公開舞台，出席電影《Angel Flight 空中送行者》記者會，成為事件後首次正式公開露面。