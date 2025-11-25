高分署助技術人才躍升管理職 成功突破職場瓶頸

韓東宏透過TDC的輔導後成功克服職場挑戰，不僅提升管理能力，更順利晉升為班長。（記者何弘斌攝）

韓東宏在製造業深耕二十餘年，長期負責生產與品質維護的工作，隨著職務轉型，在管理職能與跨部門溝通方面遇到挑戰，幸好透過勞動部人才資源發展中心（TDC）提供的職涯諮詢、管理人才職能精進課程與人才發展教練服務，並成功突破職場瓶頸，從技術專才轉型為管理人才，歷經成長後晉升班長，更榮獲模範勞工的肯定。

經過職涯諮詢後，韓東宏透過工作風格測評，更了解自身特質與溝通模式，並在TDC教練引導下，學習如何換位思考與調整表達方式，讓同事更容易理解其想法；此外，教練建議他運用「標準作業程序（SOP）」作為溝通工具，幫助團隊夥伴快速掌握重點，減少認知落差，這不僅提升了他的協調能力，也獲得了團隊更多信任與支持。

除了溝通協調的突破，韓東宏亦報名參加TDC管理人才職能精進課程，培養管理思維，讓他從執行者的角度轉向策略思考，學習問題分析與提升團隊帶領技巧；透過TDC的輔導，韓東宏成功克服職場挑戰，不僅提升管理能力，更順利晉升班長、薪資調升，並榮獲公司模範勞工的殊榮。

高屏澎東分署郭耿華分署長表示，TDC的理念是穩定在職，發揮勞動價值，期待更多勞工發掘自身潛能迎向更寬廣的職涯發展，歡迎有興趣的勞工可直接聯繫TDC人才資源發展中心○七-六二二○二五三或加入Line官方帳號。