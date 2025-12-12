高分署助攻地方創生 屏東塭豐社區以漁村文化推動永續觀光
記者張翔／高雄報導
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長期透過多元就業開發方案及培力就業計畫，協助在地團體創造工作機會、促進地方產業轉型，其中輔導的「屏東縣佳冬鄉塭豐社區發展協會」近年積極結合環境教育、漁村文化與永續理念，成功打造深具在地特色的永續遊程，吸引社區居民、學校以及企業團體參與，成為屏東地區極具辨識度的觀光亮點。
佳冬鄉過去以養殖漁業聞名，但也曾因過度抽取地下水與海岸侵蝕，面臨嚴重地層下陷危機。塭豐社區將地層下陷屋轉化為活教材，透過導覽向遊客講述環境破壞的實例，提升民眾對氣候變遷與生態保育的認識。社區亦運用在地漁村文化與養殖資源，推出多款具體驗性的遊程，包括釣沙蟹、控沙窯、牽罟等特色活動，讓參與者在「做中學」的過程中理解海洋保育的重要性。
其中「牽罟體驗」更成企業員工旅遊的熱門選項，員工共同協力將魚網拉上岸，不僅重現早年漁村合作精神，更增進彼此的團隊默契，活動結束後許多遊客以實際消費支持在地漁產，如石斑魚、午仔魚一夜乾等產品，讓在地經濟在永續理念下形成良性循環。
高分署分署長郭耿華表示，高分署將持續透過各項計畫扶植地方團體發展具特色的永續遊程，協助保存在地文化、推動地產地消並促進地方經濟，他也鼓勵民眾與企業以實際行動支持社區，打造更友善、更永續的生活環境。更多體驗活動請關注「塭豐社區發展協會-海平面以下的漁力再現」臉書粉絲專頁。
其他人也在看
彰化首座戶外健身公園啟用 華興公園斥資千萬打造全齡、寵物友善新地標
彰化市華興公園完成整體改善工程，10 日正式落成啟用。此次工程由中央補助 350萬元、彰化縣議會副議長許原龍協助爭取縣府補助 400萬元，並由彰化市公所自籌300 萬元，總經費達 1,050 萬元。改善後的華興公園結合戶外健身、兒童遊憩及寵物友善三大功能，全面提升公園設施品質，成為兼具運動、休閒與親子共享的多功能生活型公園。本次工程最大亮點，為設置彰化市首座戶外健身設施區，引進多項專業體能訓練器材，涵蓋肌力訓練、伸展活動與核心穩定等功能，提供青壯族群多元健身選擇，也協助年長者維持基本肌耐力與活動能力，落實「走出家門就能運動」的理念，降低民眾參與運動的門檻，鼓勵養成規律運動習慣。此外，兒童遊具區同步全面翻新，導入多元化遊戲設計與挑戰元素，提升探索、平衡與團體互動體驗，並全面鋪設安全減震地墊，大幅提升遊戲安全性與舒適度；公園內也新增綠地與植栽空間，不僅美化環境，更有助於舒緩生活壓力並降低都市熱島效應。彰化市長林世賢表示，公園是城市重要的公共生活空間，不只是運動休憩場所，更是凝聚居民情感與社區認同的關鍵節點。華興公園改善過程中廣納民眾使用經驗與地方意見，致力打造一處「孩子能玩、家長能休息、長台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃園後湖溪環境改善成果亮眼 張善政：打造親水、永續的珍珠海岸新地標
桃園市長張善政10日上午主持市政會議，聽取環境保護局及觀光旅遊局「後湖溪環境改善及經營管理成果」專題報告。張市長表示，環保局改採拋石緩坡工法，以自然工法與海洋共存，打造更加永續、安全的海岸基礎建設。市府除了進行硬體改善外，並進行海岸觀光活化，觀旅局不僅規劃多元觀光活動及建置綠色隧道等遊憩設施，更推動植栽、綠地與休閒空間，讓遊客在四季皆能安心、愉快地親近海岸。市府將持續完善珍珠海岸整體環境，吸引更多旅客走進桃園、看見桃園。副市長王明鉅表示，期盼未來以永安漁港為中心，研議串聯南北之可行方案，並導入全齡友善之無障礙人行步道，及觀景休憩平台，使交通動線與遊憩廊帶更為完整，有助提升整體觀光能量。市府明(115)年將籌辦2026台灣設計展，珍珠海岸亦可作為展覽延伸場域，藉此擴大行銷效益，吸引更多民眾認識桃園濱海之美。文化局長邱正生表示，市府明年辦理地景藝術節，在桃園珍珠海岸範圍辦理，並納入海資處修繕完成後湖溪景點，透過跨局處配合串聯本市各大景點，打造跨區域的藝術廊帶，為旅客帶來更加多元而豐富的旅遊體驗。環保局說明，後湖溪位於永安漁港北岸，全長約1.3公里，早期是農業灌溉水道，因四周防風林環繞、水面台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 20 小時前 ・ 62
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 22 小時前 ・ 26
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 3 小時前 ・ 3
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 118
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 13
賴瑞隆流下眼淚！沈富雄曝高雄市長民調驚人變化
民進黨高雄市長初選陷入膠著，立委賴瑞隆、邱議瑩、許智傑、林岱樺4人競逐提名。賴瑞隆的兒子涉及校園霸凌風波，他兩度召開記者會道歉，並承諾讓兒子轉學，期間更在鏡頭前淚崩，但未明確表態是否退選。前立委沈富雄預測，賴瑞隆民調將下滑，目前與邱議瑩民調可能平分秋色，而國民黨立委柯志恩可能成為最大受益者。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 105
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 21 小時前 ・ 22
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 28
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 7
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 20 小時前 ・ 7
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 11
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 36
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 84
墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及
墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 10
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 1 天前 ・ 28