高分署助攻地方創生 屏東塭豐社區以漁村文化推動永續觀光

勞動部多元及培力就業計畫協助屏東縣佳冬鄉塭豐社區發展協會，以漁村文化體驗吸引民眾參與，打造永續遊程。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長期透過多元就業開發方案及培力就業計畫，協助在地團體創造工作機會、促進地方產業轉型，其中輔導的「屏東縣佳冬鄉塭豐社區發展協會」近年積極結合環境教育、漁村文化與永續理念，成功打造深具在地特色的永續遊程，吸引社區居民、學校以及企業團體參與，成為屏東地區極具辨識度的觀光亮點。

佳冬鄉過去以養殖漁業聞名，但也曾因過度抽取地下水與海岸侵蝕，面臨嚴重地層下陷危機。塭豐社區將地層下陷屋轉化為活教材，透過導覽向遊客講述環境破壞的實例，提升民眾對氣候變遷與生態保育的認識。社區亦運用在地漁村文化與養殖資源，推出多款具體驗性的遊程，包括釣沙蟹、控沙窯、牽罟等特色活動，讓參與者在「做中學」的過程中理解海洋保育的重要性。

其中「牽罟體驗」更成企業員工旅遊的熱門選項，員工共同協力將魚網拉上岸，不僅重現早年漁村合作精神，更增進彼此的團隊默契，活動結束後許多遊客以實際消費支持在地漁產，如石斑魚、午仔魚一夜乾等產品，讓在地經濟在永續理念下形成良性循環。

高分署分署長郭耿華表示，高分署將持續透過各項計畫扶植地方團體發展具特色的永續遊程，協助保存在地文化、推動地產地消並促進地方經濟，他也鼓勵民眾與企業以實際行動支持社區，打造更友善、更永續的生活環境。更多體驗活動請關注「塭豐社區發展協會-海平面以下的漁力再現」臉書粉絲專頁。