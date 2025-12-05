高分署國手閃耀亞洲技能賽

「第三屆亞洲技能競賽」在台灣圓滿落幕，高分署署長郭耿華（右二）與職類國手包括紀軍焱（右一）、邱楷翔（左二）、薛湘嶧（左一）於競賽中脫穎而出一齊共享喜悅。（圖：高屏澎東分署提供）

▲「第三屆亞洲技能競賽」在台灣圓滿落幕，高分署署長郭耿華（右二）與職類國手包括紀軍焱（右一）、邱楷翔（左二）、薛湘嶧（左一）於競賽中脫穎而出一齊共享喜悅。（圖：高屏澎東分署提供）

亞洲最大的技能賽事「第三屆亞洲技能競賽」已於日前在台灣圓滿落幕，這是台灣睽違三十二年再次主辦的國際性技能競賽，而台灣選手更是不負眾望，在來自三十個國家的三百多位選手的激烈競爭中脫穎而出，團體總成績再次奪下總冠軍，展現台灣技能訓練的強大實力。

在這次競賽中，高分署共同培訓的選手也在國際舞台上展現了過人的技術，「電子（青少年組）」職類-來自高雄市中正高工的薛湘嶧選手，以及「電氣裝配（青少年組）」職類-來自高雄高工的邱楷翔選手，以速度與品質兼具的表現獲得國際裁判們的一致肯定，雙雙強勢奪下了金牌；而「電氣裝配」職類-畢業於高雄高工的紀軍焱選手也以卓越的表現，在與其他十四個參賽國的激烈角逐中獲得了優勝的佳績。這次的榮耀，不僅是選手在人生上的重要里程碑，更彰顯了台灣的青年選手擁有的專注力、學習力與實作能力，成功以技能讓世界看見台灣。

「淬專業，創無限」，是高分署作為培訓單位的理念，也透過這次佳績獲得最有力的詮釋。選手們能獲得這些榮耀是長久以來反覆練習的成果，而這個淬煉的過程將為自己創造未來的無限可能。此外，每位選手的背後，都有多位技術精湛的老師或訓練師，將自己累積的專業與經驗毫無保留代代傳授給後輩，這樣的師徒傳承不僅僅是技術的傳遞更是精神的延續，正是這樣一代代的奉獻，讓台灣的技能人才持續屹立於世界舞台。

高屏澎東分署長郭耿華表示，在全球化的浪潮下技能人才備受各國重視，更是國家發展的關鍵競爭力，高分署深耕技能訓練多年，深知技能培訓對於青年學子職涯發展的重要，透過「向下紮根」與各學校合作培訓各項職類的優秀人才，帶入專業的培訓資源和實作經驗，對於訓練設備也不斷精進，逐年引進新式設備，同時也運用AI及虛實整合技術於培訓過程，為投資青年提供了全面的培訓機會，因此無論是技術培訓、專業指導，還是實踐機會，都致力於為年輕人的職業生涯打下堅實的基礎，為國家的技術實力注入新的活力。