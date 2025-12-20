高分署大專校院辦理就業學程計畫 頒獎

今年高分署轄區共三間學校及二家訓練單位獲得優良學程及績優訓練單位評選肯定頒獎，各派代表受獎。（圖：高分署提供）

▲今年高分署轄區共三間學校及二家訓練單位獲得優良學程及績優訓練單位評選肯定頒獎，各派代表受獎。（圖：高分署提供）

勞動部勞動力發展署辦理「補助大專校院辦理就業學程計畫」優良學程及績優訓練單位評選，近日於新莊典華舉辦頒獎典禮，今年共二十個獲獎單位，其中高屏澎東分署轄區三間學校以及二家訓練單位獲得肯定，成果豐碩。

高分署分署長郭耿華指出，勞動部積極與學校及企業合作，讓大專青年能於在學期間學習實務課程及參與工作崗位訓練，有助減少學用落差；這次高分署轄區獲獎的單位分別涵蓋了營建工程與機電、生態環保與生物農業科技、經營管理、醫療保健與照顧服務等領域，因提供大專青年符合產業的訓練規劃，訓練效益顯著，堪為表率。

國立高雄科技大學水產食品科學系辦理「水產食品安全實務學程」，以農場到餐桌的食品安全理念為核心，針對水產食品產業實務需求，規劃出涵蓋食品科學、品保、檢驗分析等課程，並輔導學員取得食品安全管制系統證照，該課程的學員考照率達九成，畢業後順利銜接職場並學以致用。

正修科技大學土木與空間資訊系辦理「BIM建模技術於工程應用實務學程」透過業師教導，把想建造的建築物，利用資訊軟體在電腦中雕塑成3D實體模型，培養業界所需建模技能，且該課程的學員畢業後就業率高達八成，達成畢業即就業的目標。

輔英科技大學職業安全衛生系辦理「安全衛生作業主管人才培育實務學程」，設計急救概論、職業安全衛生管理員證照輔導、甲種職業安全衛生業務主管等課程，協助學員取得證照，並提前適應工作環境，畢業後成為產業界優先聘用的熱門人選。

另宜特科技(股)公司、彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院透過與輔英科技大學合作，聘僱大專在校青年從事工作崗位訓練，學員在職場導師的教導下，分別習得電子產業的檢測分析技術與護理專科訓練技術，結訓後表現也通過公司認可，順利留任。

高分署持續辦理「補助大專校院辦理就業學程計畫」，今年度已結合正修科技大學、國立高雄科技大學與輔英科技大學等十一校推出四十八學程五百十五個職缺，加強學生在學期間與業界的連結，在畢業前掌握產業技能、累積實戰經驗，成為企業眼中的即戰力。