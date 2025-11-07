高分署手機攝影微電影班 點亮公益之路

高分署助鄭澧純（左二）習得行銷技能，成功提升單位曝光度。（記者何弘斌攝）

在公益團體任職的鄭澧純，利用下班時間參加了勞動部高屏澎東分署「產業人才投資方案」手機攝影微電影班相關行銷課程，運用學習到的短影音操作技巧，融入創意想法，將單位服務過程的公益故事生動呈現，成功提升單位曝光度，吸引更多民眾加入志工行列，點亮公益之路。熱心的鄭澧純一直懷抱著助人為樂的夢想，選擇在公益團體擔任行政人員，卻發現許多默默奉獻的公益團體因缺乏適當行銷手法，善行難以被大眾看見；為了能幫助公益團體增加曝光及支持度，決定提升自己的行銷能力，上網搜尋後看到高分署的產業人才投資方案開設「手機攝影微電影班」，於是懷抱著嘗試的心情報名參加課程。

鄭澧純在課程中學習到攝影構圖技巧、風格轉場、運鏡手法、快節奏剪輯與跳切等專業技術，並在結訓之後應用上述技巧製作公益宣傳短影音，讓募集物資、協助弱勢的服務點滴得以溫暖呈現並引起大眾共鳴，觸及人數超過三萬人，為公益團體建立更多關注與口碑，也使得公益行動的故事能夠跨越時間和空間的障礙，吸引更多人響應及投入公益行動，無論是提供資源支持，還是加入志工隊伍，熱烈的迴響讓澧純感受到自身工作技能提升後，所帶來的強大效益！勞動部勞發署高屏澎東分署長郭耿華表示，勞工可依自身職涯規劃與需求，選擇課程進修，高分署今年下半年推出近六百門多元化在職訓練課程，凡年滿十五歲以上具有就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民保險身分之在職勞工參訓，三年最高可獲得十萬元補助，歡迎上勞動部「在職訓練網」查詢「產業人才投資方案」課程。