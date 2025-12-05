高分署打造友善職場 助身障者穩定就業

高分署協助身心障礙者穩定就業，透過定額進用制度、多元就業服務與促進措施，協助身障者突破限制順利就業。(記者張翔翻攝)

記者張翔／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署致力推動身心障礙者的就業平權與參與，透過定額進用制度、多元就業服務與促進措施，協助身障者突破限制順利就業。截至今年7月，已有超過2萬1千名身心障礙者在相關服務支持下成功進入職場。

澎湖地區的身障朋友小靜（化名）便是在高分署澎湖就業中心的協助下，成功克服求職困難，並在超商擔任清潔人員，穩定任職已滿1年7個月。小靜過去因求職屢屢碰壁，於是向澎湖就業中心尋求協助，就業服務員在了解他的需求後，積極開發友善企業，並協助雇主申請「職場學習及再適應計畫」，讓小靜可透過三個月補助期逐步熟悉工作內容，降低適應壓力。

完成適應期後，就服員進一步媒合「僱用獎助」薪資補貼，提高雇主留用意願，由於小靜無法騎乘機車或開車，雇主也特別配合公車時刻調整排班；部分需騎車才能完成的垃圾清運工作，也由店長與副店長協助代勞。此外，雇主更貼心自費添購桌椅及電風扇，讓小靜在休息及用餐時能更舒適，展現高度友善職場精神。

高屏澎東分署長郭耿華指出，雇主依個別需求調整工作時間、內容與環境的作法，正是政府積極推動的「職場合理調整」理念。此舉不僅讓身心障礙者能平等參與職場，也能有效協助企業解決缺工問題，創造雙贏。

郭分署長進一步表示，高分署可為願意進用身心障礙者的企業提供專業諮詢與多項就業促進措施，盼成為雇主的重要後盾，共同打造對身心障礙朋友更友善的職場環境。欲了解更多就業資訊與補助措施，可洽各就業中心或至高分署官網查詢（https://kpptr.wda.gov.tw/）。