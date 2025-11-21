高分署推施用毒品者就業服務計畫

勞動部高屏澎東分署積極推動「施用毒品者就業服務計畫」，力幫曾受毒品影響者順利回歸職場。（記者陳真攝）

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署積極推動「施用毒品者就業服務計畫」，三年多年開發一百五十三家友善廠商、服務上千人，幫助許多曾受毒品影響者順利回歸職場。

高屏澎東分署指出，曾因毒品案入監長達十二年的阿成（化名），出獄時已近花甲之年，由於長期脫離職場，加上年事已高，使得重返職場之路困難重重，在朋友的介紹下，向潮州就業中心尋求協助，期望能找到一份工作。

潮州就業中心安排就服員透過訪談阿成的狀況與需求後，安排面試情境的模擬，並運用「施用毒品者就業服務計畫」等就業促進工具與獎助資源，成功推介他擔任環境清潔工作，且鼓勵他渡過適應期續留職場。

高屏澎東分署長郭耿華表示，「施用毒品者就業服務計畫」提供施用毒品者專屬的就業諮詢與工作媒合，經雇主以全時工作僱用者，每個月可請領五至六千元不等的就業獎勵金，最長發給十二個月，希望幫助這群曾受毒品影響的藥癮者有機會重新展開人生。

另外，為了鼓勵雇主能夠釋出友善的職缺，只要僱用經公立就業服務機構推介的施用毒品者，僱用每滿十日就可以申請獎助津貼，累計最高可申請十四萬四千元，歡迎願意提供職缺的友善雇主加入計畫行列；詳情請洽高屏澎東分署就業中心。