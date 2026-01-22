高分署推薦新春好禮 3款多元培力選品送暖又送心意

記者張翔／高雄報導

歲末年初，正是傳遞祝福與心意的時刻，一份兼具故事與溫度的新春好禮，更能展現送禮者的用心。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長期透過多元培力計畫，陪伴轄區民間團體發展在地特色產業、創造就業機會並協助弱勢族群自立，值此農曆春節前夕，特別精選三款充滿年味與地方特色的新春選品，邀請民眾以行動支持在地、送禮也送暖。

位於高雄杉林的有限責任高雄市杉林大愛縫紉生產合作社，陪伴地方婦女走過風災、重拾生活信心，運用縫紉專長打造兼具實用與美感的布製商品。今年推出新春布紅包袋，選用精緻日本花布搭配金屬磁扣，典雅喜氣，一針一線皆蘊含婦女們的用心與祝福，讓紅包不只是過年禮俗，更成為能長久陪伴的溫暖小物。

高分署推薦多元培力計畫新春暖心選品，以在地手作與特色農產，傳遞年節祝福、支持地方產業。(記者張翔翻攝)

來自台灣最南端原民部落的屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會，致力於推動南排灣族文化與復興傳統耕作方式，運用部落特有植物「高士佛澤蘭」，推出結合茶包、艾草條與足浴包的草本香氛禮盒，以自然香氣舒緩身心，展現濃厚部落文化底蘊，成為別具意義的療癒系年節好禮。

此外，由那瑪夏小農組成的保證責任高雄市恩典農特產品生產合作社，秉持友善耕作與有機栽種理念，推出森息之旅－低碳蔬果茶禮盒，選用高山蔬果製成太空蔬菜包、果乾茶與高山烏龍茶，將對土地的關懷與永續理念融入年節送禮之中，傳遞健康與祝福。

保證責任高雄市恩典農特產品生產合作社推出「森息之旅－低碳蔬果茶」禮盒，嚴選高山蔬果與烏龍茶，為年節送禮增添健康與祝福。(記者張翔翻攝)

高屏澎東分署長郭耿華表示，多元培力計畫持續輔導地方民間團體發展特色產業，這些春節禮盒不僅是團體多年努力的成果，更結合文化傳承與在地就業創造。誠摯邀請民眾於年節送禮時，優先選擇在地民間團體產品，共同支持地方產業永續發展。更多春節特色禮品資訊，可至「社會經濟入口網」查詢。