高分署推600門熱門課程 補助在職勞工進修最高3年10萬元

記者張翔／高雄報導

為鼓勵在職勞工持續精進專業技能、強化職場競爭力，勞動部持續推動「產業人才投資方案」，提供在職勞工每3年最高10萬元的訓練費補助。勞動部發展署高屏澎東分署（簡稱高分署）於115年上半年攜手超過200家優質訓練單位，因應產業發展趨勢，規劃近600門多元且搶手的在職訓練課程，現正熱烈招生中。

高分署表示，本次課程涵蓋電腦資訊、語文、精密機械、觀光、餐飲、文化創意、綠色能源、美容等多元領域，協助在職勞工依產業需求與個人職涯規劃，彈性選擇合適的進修方向，全面提升專業能力。

廣告 廣告

高屏澎東分署攜手200多家訓練單位，於115年上半年推出近600門在職訓練課程，協助勞工精進專業技能、提升職場競爭力。(記者張翔翻攝)

因應人工智慧快速發展，高分署特別結合轄區訓練單位，推出多門AI相關實務課程，包括「AI Agent與RAG智慧自動化整合應用實務班」、「ChatGPT與辦公室軟體AI整合實務班」及「AI室內設計輔具工具基礎訓練班」，協助在職勞工掌握AI技術應用，提升工作效率與創新能力。

此外，面對全球2050淨零排放與永續發展趨勢，高分署亦規劃多門綠色技能課程，如「智慧碳管理與AI減碳應用實務班」、「ESG企業碳管理人才班」及「碳資產規畫訓練班」，積極培育市場需求殷切的綠領專業人才。

除產業導向課程外，高分署也推出多項特色技能訓練，包括「鏟裝機操作人員訓練班」、「活動專業主持技巧實務班」、「臺灣特色茶感官品評鑑定分析班」、「獨木舟從業人員訓練班」及「總舖師料理班」，滿足在職勞工多元學習與跨域發展需求。

高分署長郭耿華指出，面對產業快速變遷，持續學習已成為職涯發展的重要關鍵。凡年滿15歲以上，具就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民保險身分之在職勞工，皆可至勞動部「在職訓練網」（https://ojt.wda.gov.tw/）查詢「產業人才投資方案」相關課程，或電洽07-8210171洽詢。

郭耿華也提醒，在職勞工參與訓練可獲80%至100%訓練費補助，鼓勵民眾善用政府資源，投資自身專業能力，為職涯發展打造更具競爭力的未來。