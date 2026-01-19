高分署職場再適應計畫 助弱勢者穩定就業

▲高分署推動職場學習再適應計畫，助弱勢者重建自信、穩定就業。

【記者 王雯玲／高雄 報導】為協助就業條件弱勢的民眾重返職場，勞動部高屏澎東分署推動「職場學習及再適應計畫」，鼓勵雇主提供職場學習機會，協助就業困難民眾重新學習職場技能、適應工作環境，並透過實際職場操作與支持措施，協助求職者重建自信、穩定就業。

來自台東的小珊長期受到憂鬱症困擾，且需照顧年邁家人，因此無法穩定工作，生活面臨沉重壓力在多次求職未果後，便主動尋求高分署台東就業中心協助。就業中心安排就業服務員與她深入諮詢後，發現她過去有協助經營家中商店的經驗，便積極開發適合的工作機會，並運用職場學習及再適應計畫鼓勵雇主釋出職場學習的機會，最後順利媒合她至鄰近的連鎖便利商店工作。

廣告 廣告

初入職場學習期間，店長透過就服員了解小珊的狀況，安排適當的指導人員逐步教導收銀、商品上架、環境清潔與顧客服務等工作內容，也給予心理支持和鼓勵，讓她逐漸克服情緒困擾，建立起人際互動與工作信心，經過三個月的學習和實務操作，小珊已能獨立完成工作，成為店內的得力助手，深獲主管肯定並順利獲聘為正式員工。她很感謝就業中心讓她有機會可以找到兼顧照顧家人的穩定工作，重建生活希望。

高分署分署長郭耿華表示，勞動部為了協助就業弱勢的民眾重新回歸職場，推動「職場學習及再適應計畫」，補助民眾職場學習及再適應津貼（每月最高補助金額為當年度每月基本工資），以及用人單位行政管理及輔導費用，補助期間為90日，若為65歲以上、身心障礙者、更生受保護人、15歲以上未滿18歲之未就學未就業少年或施用毒品者，經公立就業服務機構評估核可後，可延長補助最多180日。求職民眾可以透過勞發署高屏澎東分署官網「獎助與津貼」查詢相關措施，亦可洽高屏澎東分署各地就業中心或撥打免付費專線0800-777888洽詢。（圖／記者王雯玲翻攝）