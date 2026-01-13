高分署職訓助攻 讓失業者勇闖觀光產業

黃文穎透過高分署紮實的技能培訓，成功順利進入知名旅行社就業。（記者何弘斌攝）

▲黃文穎透過高分署紮實的技能培訓，成功順利進入知名旅行社就業。（記者何弘斌攝）

黃文穎原任職於生物科技產業工作將近十年，因公司組織改革而被資遣，透過參加勞動部高屏澎東分署開辦的「旅遊從業人員班」課程，成功順利進入知名旅行社就業，開啟精彩的職涯下半場。

黃文穎在高分署三個月的訓練過程中，因課程設計深入淺出且有紮實的實務練習，無論是基礎理論、術科演練、智慧觀光科技運用等，讓黃文穎容易吸收與掌握，能在短時間內熟悉旅遊產業各職務的核心技能，透過紮實的技能培訓，目前已能獨立進行旅遊行銷策劃並接手企業主的員工旅遊規劃案件，順利為自己打造出另一個嶄新且寬廣的職涯賽道。

廣告 廣告

同時，黃文穎也鼓勵正在探索職涯方向或正計畫轉戰新領域的朋友，參加職業訓練課程是提升個人競爭力的最佳捷徑；勞動部提供的職訓資源，能有效協助待業者補足技能落差，迅速具備新領域所需的專業能力；只要願意行動，透過上述專業資源，累積實戰力，為自己未來的職涯發展增添更多價值。

高分署郭耿華署長表示，因應產業需求及就業趨勢，正提供多元職類的專業技能培訓，協助來自不同背景與需求的學員提升職業技能，訓後在職場中都可以順利找到自己的新定位；高分署第二梯次開辦的「旅遊從業人員班」課程，自即日起至一月二十三日止受理報名，歡迎想要跨入旅遊產業領域的有志之士踴躍報名參訓。

此外，第二梯次訓練課程職類同時尚有「數位行銷與會展活動應用」、「機電控制」、「綜合銲接」、「電腦數值控制與機械加工」、「網拍多媒體行銷」、「室內及工業配線」、「水電技術」、「智慧行動商務系統開發」等多項職訓課程，歡迎年滿十五歲以上的待業者以及想學習一技之長的民眾報名參訓，結訓後還會輔導就業，詳情可上分署官網或臺灣就業通網站查詢。