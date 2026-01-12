高分署職訓助攻 讓失業者跨域勇闖觀光產業

▲學員黃文穎代表公司說明旅遊行程。

【記者 王雯玲／高雄 報導】在生物科技產業擔任內勤工作近10年的黃文穎，因公司組織改革而被資遣。但這場危機也成為他跨域的契機，透過參加勞動部高屏澎東分署開辦的「旅遊從業人員班」課程，成功從內勤走到服務第一線，順利進入知名旅行社就業，開啟精彩的職涯下半場。

▲學員黃文穎於任職公司留影。

原任職於生技產業的文穎，失業後便思考更適合自己的工作類型，由於休假時喜歡規劃行程，研究各個觀光景點，加上想挑戰外勤工作，他決定轉換跑道，學習與旅遊業相關的專業知識，並在朋友推薦下報名參加高分署職訓課程，希望能將興趣轉化成專業，為更多人服務。

在高分署三個月的訓練過程中，因課程設計深入淺出且有紮實的實務練習，無論是基礎理論、術科演練、智慧觀光科技運用等，讓文穎容易吸收與掌握，能在短時間內熟悉旅遊產業各職務的核心技能。最讓他印象深刻的是每一堂課的「上台表達」訓練環節，這對於建立旅遊從業人員必備的自信口條是非常關鍵的練習。透過高分署紮實的技能培訓，讓他有了足夠的信心和能力，為未來的職涯挑戰做足準備。

結訓後文穎順利錄取旅行社業務職務，他說，跨領域就業初期確實需要一段適應期，還好職訓課程所學與實務高度契合，無論是觀光法規、票務實務、遊程安排還是預算規劃等，都能直接運用在現職工作中。目前他已能獨立進行旅遊行銷策劃並接手企業主的員工旅遊規劃案件，順利為自己打造出另一個嶄新且寬廣的職涯賽道。

文穎鼓勵正在探索職涯方向或正計畫轉戰新領域的民眾，參加職業訓練課程是提升個人競爭力的最佳捷徑。勞動部提供的職訓資源，能有效協助待業者補足技能落差，迅速具備新領域所需的專業能力。只要願意行動，透過這些專業資源，累積實戰力，為自己未來的職涯發展增添更多價值，或許就能像文穎一樣，在看似危機的資遣潮中，挖掘出自己從未發現的專業潛能，重新定義職涯風景。

高分署署長郭耿華表示，因應產業需求及就業趨勢，高分署提供多元職類的專業技能培訓，協助來自不同背景與需求的學員提升職業技能，訓後在職場中都可以像文穎一樣順利找到自己的新定位。高分署第2梯次開辦的「旅遊從業人員班」課程，自即日起至1月23日止受理報名，歡迎想要跨入旅遊產業領域的有志之士踴躍報名參訓。第2梯次訓練課程職類同時尚有「數位行銷與會展活動應用」、「機電控制」、「綜合銲接」、「電腦數值控制與機械加工」、「網拍多媒體行銷」、「室內及工業配線」、「水電技術」、「智慧行動商務系統開發」等多項職訓課程，歡迎年滿15歲以上的待業者以及想學習一技之長的民眾報名參訓，結訓後還會輔導就業，詳情可上分署官網(https://kpptr.wda.gov.tw/)或臺灣就業通網站查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）