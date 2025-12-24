高分署輔導企業搭建中高齡友善職場 轄下五家企業獲勞動部頒獎肯定

▲勞動部「2025友善就業菁采獎」本次勞動部勞動力發展署高屏澎東分署，共有5家企業獲得優勝，積極為中高齡員工打造穩定、安心且高效的工作環境。

【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部「2025友善就業菁采獎」22日於台北喜來登大飯店舉辦表揚活動，本次勞動部勞動力發展署高屏澎東分署共有5家企業獲得優勝，積極為中高齡員工打造穩定、安心且高效的工作環境，樹立轄區內的企業標竿典範。

勞動部為鼓勵事業單位運用職務再設計等方式，促進中高齡者及高齡者就業，推出「友善就業菁采獎」競賽活動。本次高屏澎東分署得獎企業涵蓋「職場領航」、「世代共榮」及「職務再造」3個組別，獲獎單位展現了卓越的友善作為，藉由「提供各項創意與貼心友善設施」與「減輕中高齡者工作負擔」及「退休準備規劃」等機制，增強員工穩定性及滿意度，實現企業、員工雙向成長與產業永續發展。

廣告 廣告

職場領航組方面，澎湖福朋喜來登酒店設有「樂齡迎賓職人制度」、「齡聚共學研究室」，飯店成員之間可利用共學探討改善與提升新人穩定度，同時採行「分齡績效面談機制」，深入了解員工狀態並即時提供支持，種種對中高齡員工的重視，成為澎湖首家獲獎單位；高雄市的玄山包材股份有限公司為中高齡員工建立退休準備制度，幫員工存退休準備金，確保員工退休後經濟無虞，以及經驗傳承獎勵制度，鼓勵資深員工指導新人，新人驗收合格後繼續留任可領獎勵金，不但讓中高齡員工樂於傳承經驗，也大幅提升新人留任率。

高雄的亞瑟環境清潔股份有限公司設立「世代導師制度」為年輕員工提供專業技術與心理支持，也為中高齡員工提供專屬培訓，實現雙向學習與互補，並導入智能清潔APP系統，提升工作效率並減少勞動強度與職業傷害風險，諸多友善措施為青銀員工帶來職場安心感並降低中高齡員工離退率，贏得「世代共榮組」優勝。在「職務再造組」方面，東森水處理股份有限公司和燁輝企業股份有限公司屏東廠不斷致力於優化職場環境，減少中高齡員工的體力負荷和職業傷害風險，透過自行研發創新輔具、簡化工作流程、導入中高齡員工職務再設計需求綱要及員工提案獎勵制度等措施，贏得該組殊榮。

高分署郭耿華分署長表示，高分署近5年來，積極輔導轄區內近30家企業及個人獲得相關獎項，為促進中高齡及高齡者就業，更輔導近萬家在地企業強化內部觀念，給予中高齡員工鼓勵及支持，運用「企業輔導」、「職務再設計」、「職場支持輔導」等就業促進工具，輔導企業改善工作環境，推動開發彈性工時或部分工時職缺、添置輔具、將青銀合作等友善作為納入工作內容，促進中高齡者及高齡者穩定就業。此外，勞動部亦推出多項補助方案以支持中高齡就業，例如「五五就業獎勵措施」、「繼續僱用高齡者補助」及「僱用退休中高齡者及高齡者傳承專業技術及經驗補助」等方案。對於中高齡就業議題有興趣的民眾或事業單位，可撥打銀髮中心專線07-7252586洽詢相關補助方案與輔導措施。（圖／記者王雯玲翻攝）