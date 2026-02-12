高分署「勞工就業通計畫」 助失業者重返職場
【互傳媒／記者 范家豪／潮州 報導】 受國際情勢波動影響，部分產業訂單縮減。42歲的阿雄（化名）因公司縮編而被資遣，正值中壯年的他一度深陷職涯迷惘。所幸在勞動部高屏澎東分署潮州就業中心協助下，靈活運用「勞工就業通計畫」的「僱用獎助」與「缺工就業獎勵」，協助他重返職場，順利入職塑膠用品製造公司，走出失業陰霾。
阿雄原任職於屏南工業區金屬製造業，因公司營運縮減，不幸成為被資遣對象。面對突如其來的失業，身為家庭經濟支柱的他，焦慮地向潮州就業中心尋求協助。就服員第一時間協助其申辦失業給付，以緩解失業期間經濟壓力，同時也在服務過程中，透過就業諮詢瞭解阿雄的個人特質、技術專長與體能狀況，主動開發在地適合職缺，並透過勞動部「勞工就業通計畫」助他順利就業。
▲透過勞動部「勞工就業通計畫」的協助，已有許多像阿雄一樣受國際情勢影響的勞工成功重返職場(示意圖，非本人)。（圖／潮州就業中心）
潮州就業中心主任楊采蘭指出，為協助受國際情勢而失業的勞工重返職場，以阿雄的情況為例，中心採取「雙管齊下」策略，一方面運用「僱用獎助津貼」降低企業用人負擔，提高聘僱意願；另一方面結合「缺工就業獎勵」，成功推介阿雄至鄰近的塑膠用品製造公司。不僅解決了企業缺工問題，更讓勞工能順利銜接新職涯。
回首這段轉職路，阿雄感性的說：「真的很感謝就服員的專業引路與溫暖陪伴，不僅讓我重新釐清職涯方向，並透過勞動部『勞工就業通計畫』的資源挹注，順利銜接新工作，更讓我找回了失落已久的自信心。」
▲阿雄在高分署潮州就業中心協助及勞動部「勞工就業通計畫」支持下，順利獲得新公司賞識，重返職場。（圖／潮州就業中心）
高分署潮州就業中心主任楊采蘭表示，勞動部自去年9月起推動「勞工就業通計畫」，就業中心運用僱用獎助、工作崗位訓練及職務再設計等相關就業促進資源，協助受國際情勢影響產業失業勞工重返職場；同時也為失業勞工提供客製化媒合與就業支持，協助民眾儘快找到合適的工作。雇主或有就業需求的民眾如欲進一步瞭解本計畫適用對象，可至台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)查詢，或洽詢潮州就業中心（電話：08-7882214）。
