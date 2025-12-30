高分署1月馬力全開 4場徵才活動

甫跨入二○二六年，勞動部勞動力發展署高屏澎東分署立刻「馬」力全開，將於一月辦理四場現場徵才活動，邀集逾五十五家廠商，釋出超過一千個職缺，協助求職者順利就業。

高屏澎東分署長郭耿華表示，該分署為整合地方資源及企業需求，透過辦理徵才活動提供直接面試機會，提升媒合效率。高雄地區首場現場徵才活動，將於一月二十六日在鳳山瑞竹社區發展協會登場，邀集十五家知名廠商、共提供逾兩百個職缺，詳情可洽鳳山就業服務站。

屏東地區在一月共有兩場徵才活動開跑，潮州就業中心於二十二日在東港東隆宮活動中心辦理徵才，有十六家企業共提供逾三百個職缺；屏東就業中心於二十三日在長治鄉公所辦理中型現場徵才活動，有十六家企業共釋出超過三百個職缺。另外，台東地區則於二十一日在台東就業中心辦理小型徵才活動，有八家以上企業參與，釋出兩百個職缺。高分署鼓勵民眾可善加利用各就業中心辦理之現場徵才，透過多家廠商提供即時面對面應徵的機會，減少個別投遞履歷、等候廠商面試之時間，加速找到適合自己的工作職缺。