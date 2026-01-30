高分署600門搶手訓練課程 補助在職勞工進修 培育多元化產業人才

▲勞動部補助在職勞工進修，提供3年10萬訓練補助費。

【記者 王雯玲／高雄 報導】勞動部推動「產業人才投資方案」鼓勵在職勞工進修並補助3年10萬訓練費!高屏澎東分署115年上半年攜手超過200家優質訓練單位，配合產業趨勢，為轄區在職勞工提供近600多門炙手可熱的訓練課程，跨足電腦資訊、語文、精密機械、觀光、餐飲、文創、綠色能源、美容等多元領域，以提升在職勞工職場上的競爭優勢。眾多精彩課程正在熱烈招生，歡迎在職勞工儘速登錄「台灣就業通」參與報名！

▲高分署提供多元化課程讓在職勞工打造更具個人特色的職業技能。

人工智慧議題近年備受注目，為配合政策方向持續強化我國AI技術及應用，高分署結合轄區訓練單位積極為在職勞工辦理相關課程，推出「AI Agent與RAG智慧自動化整合應用實務班」、「ChatGPT與辦公室軟體AI整合實務班」、「AI室內設計輔具工具基礎訓練班」等。另，響應全球2050年淨零排放、永續發展的產業趨勢也開設「智慧碳管理與AI減碳應用實務班」、「ESG企業碳管理人才班」及「碳資產規畫訓練班」等課程，培養目前最熱門的綠領人才。

除了配合產業發展推出相關課程，為滿足在職勞工多元化的學習需求，高分署也推出特色課程如「鏟裝機操作人員訓練班」、「活動專業主持技巧實務班」、「臺灣特色茶感官品評鑑定分析班」、「獨木舟從業人員訓練班」、「總舖師料理班」等，讓在職勞工依個人職涯規劃與興趣參訓，打造更具個人特色的職業技能。

勞動部發展署高屏澎東分署長郭耿華表示，產業快速變化，持續學習已成為時代的趨勢，高分署持續推出多元化在職訓練課程，凡年滿15歲以上具有就業保險、勞工保險、勞工職業災害保險或農民保險身分之在職勞工，歡迎上勞動部「在職訓練網」(https://ojt.wda.gov.tw/)查詢「產業人才投資方案」課程，或電洽07-8210171。在職勞工參與訓練可獲80%或100%的訓練費用補助，且每人每3年享有最高10萬元補助額度，歡迎多加善用勞動部資源，投資自身職涯發展！（圖／記者王雯玲翻攝）