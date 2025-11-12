高到破表！鄭明典提醒最高等級「地磁擾動」發生中

前氣象局長鄭明典發文表示，今天早上8點開始正在經歷非常強烈的「地磁擾動」，已經達到地磁擾動定義的最強等級。地磁擾動發生時，預期影響包括：線路電流異常增高、高頻無線電通訊無法使用、衛星定位誤差增加、低頻無線電通訊異常、中緯度地區能見到極光活動。

地磁擾動/鄭明典臉書

另外，也可能導致大規模的電壓控制系統與保護系統將發生問題，部分的電力輸送網將完全中斷或短暫停電，變壓器也有機會損壞。關於太空飛行器操作系統的部分，可能會導致表面電荷累積，造成姿態異常、資料傳輸異常和定位系統異常。

The northern lights fill the sky behind the Saint Joseph the Woodworker Shrine Tuesday, Nov. 11, 2025, near Valley Falls, Kan. (AP Photo/Charlie Riedel)

美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)也指出這一次的地磁風暴，將在美國北部24個州引發極光現象，包含紐約州、賓州、新英格蘭等地，最南可見範圍則可能延伸至奧勒岡州及伊利諾州。