高劑量嗎啡仍止不住痛！「介入性神經阻斷」成癌末新解方

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48歲陳小姐罹患卵巢癌7年，癌症轉移胃部後引發嚴重腹背疼痛，高劑量嗎啡貼片仍難以壓制，幾乎喪失行動能力與求生意志，就醫進行神經阻斷治療，首次治療後疼痛即獲顯著緩解。

48歲陳小姐罹患卵巢癌7年，癌症轉移胃部後引發嚴重腹背疼痛，高劑量嗎啡貼片仍難以壓制。（示意圖／AI生成圖）

陳小姐在親友介紹下前往台北慈濟醫院疼痛科就診。疼痛科施秉成主任詳細評估病況並了解病人意願後，建議以神經阻斷治療改善腫瘤疼痛。首次治療後，原本全天候的劇烈疼痛立即獲得緩解，活動能力明顯改善；醫療團隊後續進一步執行內臟神經阻斷術，隨著疼痛持續改善，陳小姐的情緒與精神狀態也逐漸轉為正向，重新找回面對疾病的力量。

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施秉成主任指出，腫瘤疼痛不僅帶來嚴重不適，更容易引發失眠、焦慮、憂鬱，甚至讓病人逐漸失去接受治療的意願。面對腫瘤疼痛，除口服止痛藥、嗎啡貼片等藥物治療外，臨床上也會依病人狀況搭配神經阻斷等介入性疼痛治療。

施秉成主任說明，過去普遍認為神經阻斷屬於最後階段的止痛手段，需等到強效嗎啡效果有限時才考慮施作；但近年腫瘤疼痛治療觀念已逐漸轉變，若長期未妥善控制疼痛，神經可能逐漸敏感化，日後疼痛將更難處理。因此，只要病人出現急性疼痛或難以壓制的中重度疼痛，且無凝血功能異常、局部感染、局部麻醉藥物過敏等禁忌症，即建議接受疼痛評估。

紅框處為神經阻斷治療在位於胸椎交感神經的注射位置。（圖／台北慈濟醫院）

「神經阻斷術」搭配超音波或X光影像導引定位，可於目標神經部位精準注射。施秉成主任說明，透過局部麻醉藥並可搭配高濃度葡萄糖水，注射於疼痛部位以阻斷疼痛訊號傳遞，同時降低神經周圍疼痛物質濃度，進而減少疼痛反應。癌症或術後組織常產生纖維化與沾黏，導致神經持續受到拉扯，藥液注入後可將沾黏處撐開、減少神經壓力，進一步達到緩解效果。施作部位則依腫瘤生長位置而定，骨轉移、脊椎壓迫、關節疼痛或內臟疼痛等不同疼痛來源，各有對應的目標神經。

施秉成主任表示，通常會先在診間進行診斷性神經阻斷術，若疼痛有所改善，後續可再進行X光導引內臟神經阻斷術或高頻熱凝電燒灼術以提升療效。多數病人可明顯降低持續性的背景疼痛，突發性劇烈疼痛的頻率與強度也能有效減少，效果可維持數週至數月不等，必要時亦可重複施作。

施秉成主任看診示意照。（圖／台北慈濟醫院）

他特別強調：「神經阻斷與止痛藥並非互相取代，而是相輔相成的多重止痛策略。」透過不同方式同時抑制多種疼痛機制，可達到更完整的止痛效果，同時降低高劑量嗎啡可能帶來的嗜睡、便秘、噁心等副作用。若病人已進入腫瘤末期階段，亦可考慮神經破壞術或脊髓嗎啡幫浦等更進階的介入性疼痛治療，依病況與需求個別評估。

施秉成主任提醒，疼痛控制本身就是癌症治療的重要一環，病人不需要將疼痛視為只能消極忍耐的過程，也不應等到生命末期才尋求介入性止痛治療。積極控制疼痛，除減少不適外，更能幫助病人維持體力、生活品質與尊嚴，重新找回面對疾病的力量。

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