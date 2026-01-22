高危妊娠深夜急救 部立臺北醫院團隊搶回1320克新生命

（記者陳志仁／新北報導）一月某日深夜，衛生福利部臺北醫院急診室迎來一場與時間賽跑的生命挑戰；懷孕僅28週的蔡姓產婦，因突發落紅與劇烈腹痛緊急就醫，考量其過往曾有兩次早產病史，屬高度高危險妊娠個案，院方第一時間啟動「高危險妊娠產兒照護團隊」，同步進行安胎評估與接生準備。

圖／臺北醫院在新生兒加護病房照護時的畫面。（衛生福利部臺北醫院提供）

衛生福利部臺北醫院指出，高危險妊娠的產程變化快速且難以預測，關鍵在於醫院本身具備24小時高危險妊娠接生與新生兒急救照護能力；當評估無法阻止早產時，醫療團隊能立即轉換策略，確保產婦與新生兒在第一時間獲得最穩定、完整的醫療支持。

婦產科主任林峻宏表示，產婦到院時已屬高度風險，團隊原希望盡力延長胎兒在母體內的發育時間；但因產程進展迅速，隨即啟動接生應變機制，由婦產科與兒科醫師、呼吸治療師、放射師及產房、新生兒病房護理人員密切合作，迎接新生命到來。

男嬰出生時體重僅1320公克，器官發育尚未成熟，醫療團隊在最短時間內完成氣管內管插管、靜脈通路建立與必要檢查，並立即轉入新生兒加護病房密切觀察；林峻宏強調，「每一秒都是關鍵。從接生、急救到穩定生命跡象，靠的是高危險妊娠產兒照護團隊長期以來形成的默契與作業流程。」

對蔡姓產婦而言，這次生產歷程情感格外沉重，她第一胎曾於24週早產，最終因腦出血不幸離世，第二胎於34週出生，如今已健康成長至5歲；這次第三度懷孕選擇至臺北醫院就醫，再度面臨早產危機時，她仍懇請醫師「能多留一天是一天」，如今看見孩子平安誕生，滿懷感激。

在寶寶病況穩定後，臺北醫院透過醫療網轉診機制，將其安全轉送至臺大醫院新生兒加護病房銜接後續治療，目前已順利拔管，生命徵象穩定。

臺北醫院院長鄭舜平說，此次深夜救援展現跨團隊即時應變的實力，高危險妊娠處置不能等待，能在病人送達的第一時間止血、安胎或進行新生兒急救，避免因長途轉診而錯失黃金救援時機；完善的急重症機制讓在地醫院得以扮演關鍵「守門員」角色，為每一個努力呼吸的小生命爭取最大的生機。

