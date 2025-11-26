高史博推出高屏溪信仰特展 揭開「這條河很神」的文化生命力

高屏溪不只是南台灣最重要的母親之河，更是孕育多族群文化與信仰的生命線。高雄市立歷史博物館自26日起推出《這條河很神！高屏溪流域的信仰故事》特展，以流域為軸線，呈現跨越原住民族、客家庄與福佬聚落的多元信仰與文化傳承，展期一路延續至2026年9月6日。

↑圖說：策展顧問簡文敏帶領展場解說。（圖片來源：高史博提供）

高屏溪古稱「下淡水溪」，全長171公里，串起高雄12區的生活與信仰。此次特展在文化部文化資產局支持下，由高史博與各在地團體共同策劃，展出卡那卡那富族河祭、拉阿魯哇族聖貝祭、大武壠族夜祭、美濃客家八音、美濃送字紙灰、新威勸善堂祭河、下淡水溪六庄頭義勇公祭典及林園鳳芸宮媽祖海巡等多項無形文化資產，展現流域的文化厚度與神話魅力。

開幕式由大滿舞團以〈夜祭〉揭幕，吸引多個在地團體與文化工作者出席，包含鳳芸宮、義民爺文化協會、美濃愛鄉協進會、高雄意誠堂、中山大學等單位代表。文化部文化資產局副局長林尚瑛、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會、立委與市議員代表、高雄市政府文化局及多個文化與水利單位皆到場力挺。

↑圖說：下淡水溪六庄頭義勇公做大小功展品。（圖片來源：高史博提供）

文資局副局長林尚瑛指出，高屏溪是「承載台灣多元文化的生命之河」，此次特展跨越族群與地景，體現祭儀與文化在土地中深根流傳的力量。他肯定高史博在無形文化資產保存與轉譯上的努力，希望未來持續推出創新展覽。

文化局副局長簡美玲則表示，被開幕表演深深感動，強調文化資產推動需仰賴長期投入及民間團體的共同守護，相信「河神庇佑會讓這條文化長河持續奔流」。

特展由高史博館長李文環領軍，規劃「溪水流過人間」、「神靈與子民共棲之地」、「敬天祭河送字灰」、「勇魂與守護神」四大展區，以人文故事、文物、影像、模型帶領觀眾沿著河流從上游走到出海口，感受人與水的緊密連結。

↑圖說：藝術家林建志繪製《高屏溪流域人文信仰圖》五公尺巨幅輸出。（圖片來源：高史博提供）

展場亮點包括藝術家林建志五公尺巨幅《高屏溪流域人文信仰圖》、原住民傳統服飾與漁獵工具、大武壠族公廨模型、客家八音樂器、義勇公旌義匾，以及攝影師劉安明1950年代拍攝的珍貴送字紙灰影像。高史博也首度公開「2025林園鳳芸宮媽祖海巡」紀錄片，讓觀眾一窺信仰儀式現場的震撼。

展覽並提供DIY印章明信片，讓民眾在參觀後帶走一份屬於自己的「溪邊風景」，感受這條河川所承載的文化靈性與百年傳承。

