高史博簡吉紀念展 開幕
百年前引領臺灣農民運動、催生「鳳山農民組合」的高雄在地傳奇人物簡吉，其生命故事將在家鄉長期傳承。高雄市立歷史博物館與財團法人大眾教育基金會繼二○二五年《牛背上的鬥士－簡吉與鳳山農民組合百年紀念特展》後，再度攜手將特展內容轉化為長期教育資源，續推《牛背上的鬥士－簡吉紀念展》，讓這段屬於臺灣民主啟蒙的歷史扎根於高雄的土地上；昨（十二）日舉行開幕儀式，由財團法人大眾基金會創辦人簡明仁與高史博館長李文環共同剪綵，財政部關務署高雄關關務長劉芳祝、陳延輝教授、張守真教授、退休校長李雲漳、財團法人高雄市台塑王氏昆仲公園文化基金會執行長楊志成、鳳山城文化志工文化協會理事長鄭敏聰、鹽埕區忠孝國小校長王上銘、鳳山區鳳山國小主任李一峰、嘉義縣立竹崎高級中學主任黃冠霖，高雄意誠堂關帝廟主委洪榮豊及諸多關心臺灣農民運動史的貴賓亦齊聚現場致意。（見圖）
出生高雄鳳山的簡吉被譽為「帶著小提琴的革命家」，一九二○代與有志青年組織「鳳山農民組合」，為基層農民爭取權益，是臺灣近代農民運動與民主啟蒙史上的關鍵人物；簡吉之子簡明仁先生數十年來積極尋回父親與前輩的故事，並以多元方式讓更多人認識這段追尋公平正義的歲月。
簡明仁創辦人回顧簡吉等前輩過往為農民爭取權益的艱辛歷史，強調尋覓歷史真相才能落實轉型正義，呼籲將爭取臺灣人民權益的前輩故事落實於小學教育，以培養臺灣人的尊嚴。高史博館長李文環表示，簡吉關懷弱勢、挺身抗爭彷若「臺灣的普羅米修斯」，將追求公義與平等的火種帶進臺灣社會，感謝簡明仁先生捐贈父母的珍貴文物，讓這段歷史得以在博物館留存。
該展以簡吉的人生歷程為主軸，以豐富的手稿與史料文獻完整呈現其從鳳山公學教師到全臺農運組織者的生命轉變；轉為常態展示後，更深化教育推廣功能，新增互動式展版與學習單，讓觀眾藉由問答形式模擬簡吉在不同人生階段所面臨的困境與抉擇，一同看見屬於臺灣的民主啟蒙之路，認識這群為臺灣農村奮鬥的青年，進而思索土地、人民與社會之間的深刻連結。
展覽與相關活動詳情，歡迎至高雄市立歷史博物館官方網站或搜尋「高雄市立歷史博物館」官方Facebook粉絲專頁查詢。
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