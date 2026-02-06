高史博聯手國鐵博 哈瑪星台灣鐵道館推《鐵道上的美食對決特展》

高雄市立歷史博物館攜手國家鐵道博物館籌備處，自今(六)日起在哈瑪星台灣鐵道館推出《鐵道上的美食對決特展》，該展覽以源自東西方各具特色的鐵道美食「對決」為主軸，復古浪漫的插畫風格，回顧百年來鐵路美食如何形塑旅途中的飲食記憶與文化風景。(見圖)

高史博說明，該展覽匯集觀光號車輛形式圖、歷代餐車菜單、鐵路便當盒及模型等實體文物，同時展出多幅月台販售便當的老照片、現場叫賣聲等珍貴影音紀錄，視覺結合聽覺，感受不同時代鐵道飲食情境與濃厚的鐵道情懷。

國家鐵道博物館籌備處副主任林長杰指出，臺灣的鐵路便當是重要的文化記憶，很高興這次與高史博透過移展的方式，讓更多民眾認識鐵道飲食文化。高史博館長李文環表示，鐵路帶來空間革命，而該展呈現鐵路移動中，滿足旅人需求的飲食文化，以奢華餐車與平價便當對決的畫面感，邀請大家多來鐵道館體驗鐵道文化的不同魅力。

該特展分為三大單元，循序鋪陳鐵道美食的歷史。第一單元聚焦「奢華餐車」，從十九世紀歐美餐車延伸至臺灣日治時期、戰後觀光號餐車的全盛時期，再到近年觀光列車的感官升級體驗，呈現餐車在地化的脈絡，展示空間更打造成車廂造型，營造華麗優雅的時代氛圍。

第二單元則以「平價便當」為主角，述說臺灣鐵路便當發展的歷程，經典排骨便當的演變、各地車站便當的特色，以及近年臺日鐵路便當節，搭配鐵路月台的展示場景，讓觀眾彷彿走入過往候車時光。第三單元邀請觀眾選擇喜歡的美食風格，透過互動體驗設計，親手搭配出心儀的鐵路滋味。

走進鐵道歷史，也別錯過「吃得到」的鐵道文化。高史博呼應展覽，特別和國營臺灣鐵路股份有限公司聯名合作，即日起起至二月十三日止，於臺鐵高雄、新左營、臺南等車站推出期間限定「藜饗鐵道海陸便當」，每日限量六十份，由烤雞腿排、炸花枝排組成的豪華雙主菜，讓記憶跟著香氣一起回到旅途之中。

展覽與活動詳情請至哈瑪星台灣鐵道館官網（https://hamasen.khm.gov.tw/）或官方Facebook查詢。