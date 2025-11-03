高名菁英盃開放報名 挑戰賽12/7登場

▲ 菁英盃已邁入第18屆，參賽累計超過4萬多人次。（圖／高名教育事業集團提供）

[NOWnews今日新聞] 已邁入第18屆的「菁英盃數理能力檢測及高年級進階挑戰賽」今年將於12月7日舉辦，南台灣六大考場同步登場，專業檢測國小數理能力，開放國小3至6年級學生挑戰數理雙冠王。

高名教育事業集團執行長曾月娥表示，菁英盃已堂堂邁入第18屆，培養孩子創造力、思考力、統整力、溝通力、解決問題能力等五大能力，參賽累計超過4萬多人次，是台灣極具競爭力與代表性的數理競賽，跨學科領域、核心素養導向命題，兼具檢測和競賽雙重功能，累積孩子大型考試經驗，考後透過專業試題解析，診斷學科能力強弱找出最佳學習模式。

廣告 廣告

▲「菁英盃數理能力檢測及高年級進階挑戰賽」將於12月7日舉辦，報名至11月底。（圖／高名教育事業集團提供）

曾月娥說，檢測不是要考倒孩子，而是要更了解孩子，數學不只是門獨立的計算學科，更是貫穿所有科學探究實作，連接物理、化學、生物、地科等自然學科的共同語言和跨領域橋梁，激發孩子的邏輯思維，開啟數理金頭腦，邁向全面勝出的璀璨未來。

今年菁英盃報名至11月底，開放全台國小中高年級學生自我挑戰，12月7日上午在高雄考區（正興國中）、楠梓考區（國昌國中）、林園考區（林園國小）、屏東考區（屏東捷勝直營校）、臺南1考區（台南復興分校）、臺南2考區（台南九分子分校）同步展開。

此外，為啟動家長教育新觀念，特於12月7日上午9點至11點在高雄市正興國中6樓大禮堂，舉辦「親職專題講座」《滑世代的心智導航──從網路監管到數位素養》，主講人將以臨床經驗與實務觀點，帶領家長重新定位：從「監管」的教育思維走向「理解與引導」，讓數位世界不再是親子衝突的戰場，而是共同成長的起點，歡迎家長預約入席。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

佛光山書展暨蔬食博覽會11/8登場！好看好吃好玩

高雄萬聖節人氣爆棚3天吸引60萬人次到場

高雄萬聖節「大南瓜」360度燈光秀開演 觀眾驚呼：太漂亮！