高名菁英盃12/7南台灣登場 引領新世代數理領域競爭力

今年高名「菁英盃數理能力檢測及高年級進階挑戰賽」又將捲土重來。 圖：高名教育事業集團/提供

[Newtalk新聞] 科技飛躍的時代，從數理能力可以預見未來競爭力，高名教育事業集團極具指標性的「菁英盃數理能力檢測及高年級進階挑戰賽」，今年12月7日將在南台灣六大考場同步登場，專業檢測國小數理能力，透過跨領域命題幫助孩子從數理資優邁向科學菁英，歡迎國小3至6年級學生勇於挑戰數理雙冠王，為無限的未來打造堅實的基礎。

AI、無人機、半導體、量子電腦等新科技正以前所未有的速度改寫全球未來，科技的進步不再是單一學科的成果，而是數理思維交織的結晶。在這波科技變革浪潮中，數學與自然科學相關領域，正是驅動新創科技的核心引擎。掌握孩子未來的競爭優勢，奠基數理教育就是投資未來，現代科技的推進，皆以數學建模、物理原理與工程應用為根本，數學提供量化、分析與預測的能力，科學則賦予人類探索與驗證自然現象的途徑。

高名教育事業集團執行長曾月娥表示，堂堂邁入第18屆的菁英盃，培養孩子創造力、思考力、統整力、溝通力、解決問題能力等五大能力，迄今報名參賽累計超過4萬多人次，是台灣極具競爭力與代表性的數理競賽，跨學科領域、核心素養導向命題，兼具檢測和競賽雙重功能，累積孩子大型考試經驗，考後透過專業試題解析，診斷學科能力強弱，找出最佳學習模式。

她說，檢測不是要考倒孩子，而是要更了解孩子，數學不只是門獨立的計算學科，更是貫穿所有科學探究實作，連接物理、化學、生物、地科等自然學科的共同語言和跨領域橋樑，激發孩子的邏輯思維，開啟數理金頭腦，邁向全面勝出的璀璨未來。

今年菁英盃報名至11月底，歡迎全台國小中高年級學生自我挑戰，12月7日上午在高雄考區(正興國中)、楠梓考區(國昌國中)、林園考區(林園國小)、屏東考區(屏東捷勝直營校)、台南1考區(台南復興分校)、台南2考區(台南九分子分校)同步開考。

此外，為啟動家長教育新觀念，高名教育事業集團12月7日上午9點至11點，也特別在高雄市正興國中6樓大禮堂舉辦「親職專題講座」《滑世代的心智導航──從網路監管到數位素養》，主講人將以臨床經驗與實務觀點，帶領家長重新定位：從「監管」的教育思維走向「理解與引導」，讓數位世界不再是親子衝突的戰場，而是共同成長的起點，歡迎家長預約入席。

「菁英盃數理能力檢測及高年級進階挑戰賽」專業檢測國小數理能力。 圖：高名教育事業集團/提供

邁入第18屆的菁英盃，迄今報名參賽累計超過4萬多人次。 圖：高名教育事業集團/提供