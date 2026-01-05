高含「積」ETF挺台積電 助攻台股登30105點收盤新高

半導體產業利多持續發酵，外資大幅調高全球晶圓代工龍頭台積電目標價，再加上由國內投信發行含台積電的ETF也力挺，台積電今天(5日)股價在台北股市大漲85元，貢獻台股逾720點。台股收盤上漲755點，漲幅2.57%，指數30105點，不僅創下歷史新高，也首次登上3萬點大關。

全球資金正加速向AI核心技術集中。軟銀集團宣布以410億美元投資OpenAI、取得約11%股權，象徵AI已由題材階段邁入「長期資本競逐」的新周期。隨著CES 2026即將登場，AI應用、邊緣運算與機器人等主題持續升溫，市場對科技產業中長期成長動能看法漸趨於一致。

台積電是AI發展過程中，不可或缺的要角。國內投信也發行不少台積電權重高的ETF。根據CMoney統計，截至1月2日，台積電權重最高的ETF依序為富邦科技、富邦台50、元大台灣50、元大MSCI台灣等，其中富邦科技台積電占比高達70.1%，是市場中「含積量」最高的台股ETF。

台股5日站穩3萬點，台積電再度成為功臣。觀察內外資法人在台積電買賣張數來看，外資淨賣出5500多張，反觀投信大買3400多張，自營商也買2千多張，內資法人再度攜手，將台積電拱上歷史收盤新高價位1670元。台新投顧副總黃文清說：『(原音)尤其台積電的法說，大家會看得非常樂觀，這一次的資本支出，有機會創新高550億，同時今年的成長也會提高，更重要的就是比如說像是一些先進製程、先進封裝的擴廠，這些所帶來的營運的成長，先進製程的漲價題材，都讓大家對台積電偏向比較樂觀的看法。』

台股5日不僅創下收盤新高，成交量也創下有史以來的最大量，達到新台幣7897億。

台股創新高，但新台幣匯價卻走弱。不同於內資法人，外資在台股淨賣超70多億，新台幣兌美元匯價，在下午2點之後由升轉貶，收盤前貶值幅度擴大，終場大貶1.19角，回到31.5元上方，收31.538元。(編輯：沈鎮江)