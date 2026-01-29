高喊他摸我屁股！妙齡女搭捷運遭襲臀 淫狼佯逃又繞回搭車

記者楊忠翰／台北報導

北市女子搭乘捷運準備下車時遭陌生男子襲臀。（圖／資料照）

台北捷運又傳性騷擾！27日晚間8時許，1名女子準備在捷運忠孝新生站下車時，突遭到陌生男子襲臀得逞，女子當場大叫：「他摸我屁股欸！」，由於當時人潮眾多，男子趁機閃身離去，待女子離開月台後，他再度上車前往台北車站；捷警獲報後展開追查，目前已鎖定特定對象，將進一步通知他到案說明。

被害女子在社群平台發文表示，當時她搭乘台北捷運，準備在忠孝新生站下車，由於人潮十分擁擠，她遭到1名男子摸屁股，她嚇得直喊：「他摸我屁股欸！」男子聞言立刻離開車廂，並跟著人潮走向新蘆線月台。

廣告 廣告

被害女子還說，由於她太過害怕，只敢錄影存證，並向捷運警察報案，警察調閱監視器畫面後發現，男子又回到樓上搭乘板南線，一路坐到台北車站；被害女子指出，此一情況讓她不知所措，真的沒想到事情會發生在她身上，女生真的要特別注意。

對此，捷運警察隊表示，27日晚間10時10分，一名女子在車廂內被陌生男子觸碰臀部，警員獲報後趕抵現場，僅剩女子1人在場，襲臀男早已離開現場，目前警方已掌握嫌犯身分，將依女子提告內容著手偵辦。

更多三立新聞網報導

偽造診斷證明！開警車撞傷女大生反提告 北市女警判4月定讞

天殘腳踹飛木盤！奧客大鬧佳德鳳梨酥 警掌握逃逸路線追緝中

警消急射水撲滅！北投分局警車故障停路旁 車頭突自燃引擎全毀

還有呼吸心跳！公館泰式餐廳瓦斯外洩 老闆娘廁所昏迷急送醫

