高喊支持賴清德1.25兆國防預算！陳水扁嗆藍白：國家安全可以開玩笑嗎

陳水扁痛批藍白，並支持賴清德國防預算。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 賴政府提出為期8年1.25兆元國防特別條例，不過遭到在野黨杯葛。對此，前總統陳水扁今（7）日表示，國民黨、親民黨在他執政時期就杯葛過三大軍購案，但國防預算、國家安全可以開政治的玩笑嗎？他說，總統賴清德處在更惡劣的政治環境，比他的時代還難做，所以一定要支持賴政府的1.25兆國防預算，好嗎。

陳水扁今在台大校友會館以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演講，並接受現場民眾提問。

民眾關注國防特別條例遭到杯葛一事，陳水扁表示，他執政時期的3大軍購案，遭到國民黨、親民黨，也就是曾任國民黨主席的馬英九、親民黨主席宋楚瑜聯手杯葛。

陳水扁指出，他曾經開過「扁宋會」，還煞有其事地畫押，就是為了拜託親民黨支持三大軍購案。他說，宋楚瑜去北京後，還問要不要帶口信，他只說，帶八個字「主權、民主、和平、對等」，不料，對方很認真寫筆記本放進去，結果看到中國國家主席習近平就嚇到了，回來後比國民黨還反對三大軍購案。

陳水扁提及，AIT前處長楊甦棣要離開前，請國民黨、親民黨高層吃飯，並問為何要反對國防預算，結果藍橘兩黨說「我們沒有反對，但政治就是這樣玩的」。他痛批，國防預算、國家安全，可以開政治的玩笑嗎？把國家的安全全部都玩掉，可以嗎？

陳水扁再批，現在還要繼續開玩笑下去嗎？台灣有自己的國家安全、國家利益，所以他對賴總統非常的同情，他也認為要好好做賴總統的後盾。他坦言，賴總統確實很難做，比他的時代還難做，是更惡劣的政治環境，一定要給予支持，「所以更加要支持我們賴總統、賴政府1.25兆國防預算好嗎」？民眾也熱情鼓掌說好。

