高喊盼台灣回到祖國懷抱遭國民黨停職 何鷹鹭心寒：難道把我賣給民進黨了？

何鷹鹭今（19日）現身國民黨中央黨部受訪，除了坦言感到心寒，因一度被阻止受訪，她也無奈直呼「國民黨把我賣給民進黨了？」

中配身分的國民黨中常委何鷹鹭在本月國民黨全代會前夕，於社群平台抖音上傳影片，表示「希望讓台灣回到祖國懷抱」，遭國民黨考紀會直指違反黨紀，予以停止黨職處分。何鷹鹭今（19日）現身國民黨中央黨部受訪，除了坦言感到心寒，因一度被阻止受訪，她也無奈直呼「國民黨把我賣給民進黨了？」

何鷹鹭於本月國民黨全代會前夕，在抖音上傳影片。她表示，她的老家在湖北，為什麼沒有改變口音？是因為她「生在紅旗下、長在紅旗下」，不能忘本、家鄉的聲音不能改變。而自己穿著毛澤東的衣服，就是因為毛澤東教導「要為人民服務」，她也要把此宗旨帶回台灣，為台灣人民服務，也多宣導祖國的誠意、善意，「所以我肩負的重任就是希望早日讓台灣回到祖國的懷抱、早日統一，這就是我的責任，我們要義不容辭的扛下這份責任」。

國民黨昨表示，為嚴明黨紀並正視聽，針對近日中常委何鷹鹭以個人名義在抖音平台開設帳號，拍攝影片內容明顯涉及推崇中共領導人、宣揚「祖國懷抱」、「早日統一」等言論，引發外界議論。國民黨中央考紀會今日召開第28屆第1次臨時委員會議，經考紀委員臨時提案，依黨員違反黨紀處分規程第15條之規定，通過予以何鷹鹭停止黨職處分。

何鷹鹭今現身國民黨中央黨部，要受訪時一度遭黨中央阻擋，她不滿直呼「國民黨已經把我賣給民進黨了？我言論還有沒有自由？」她並說明，因為毛澤東教導「為人民服務」，她才把衣服買了下來；而她現在是中華民國合法公民，有言論自由，「卻被民進黨嚴重限制，可她的言論沒有違反法律，也沒有危害台灣人民生命安全。

何鷹鹭委屈坦言，第一時間不知道遭到處分，自己遭到民進黨操縱打壓，黨中央第一時間發表新聞，仍讓她感到寒心。可自己在國民黨的活動、選舉都一馬當先，還沒有拿半分錢，如今卻面臨處分，她會等中常會結果。

何鷹鹭也強調，自己做的一切都是為千千萬萬兩岸人民著想，而針對「統一台灣」的立場，她則說自己生在中華人民共和國，有自己的認知，但她沒有叫中國用武力解決台灣，是主張和平，且個人言論並不代表黨派。



