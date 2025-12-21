高喊「我有槍」挑釁警察！三民高中站驚現模仿犯 男涉3罪羈押禁見

事發地點位於新北市捷運三民高中站外，引發民眾一度恐慌。（圖／翻攝自Google Map）

台北捷運1219隨機殺人案震驚全台，造成4死11傷的慘劇餘波未平，隔日竟在新北市蘆洲區再度傳出疑似模仿案件。35歲邱姓男子20日上午在捷運三民高中站外無故高喊「我有槍」，行徑引發現場民眾恐慌。警方巡邏經過時上前盤查，邱男不僅情緒激動、拒不配合，還與員警發生拉扯衝突，最終被依法壓制逮捕。

警方表示，當時巡邏員警發現邱男舉止異常，主動上前關切，未料邱男態度激烈、頻頻叫囂，甚至企圖搶奪員警手中警棍，並怒吼：「我告你去法院喔！閉嘴啦！」場面一度緊張。警方在多次警告無效後依法將其壓制在地，現場並未查獲任何槍枝。

衝突過程中，一名陳姓員警左手肘受挫、右手掌撕裂傷，所幸經送醫治療後並無大礙。警方考量事件發生時間點恰逢北捷重大攻擊案隔日，社會敏感度高，對類似恐嚇行為不敢掉以輕心，遂依恐嚇公眾、妨害公務與傷害罪嫌將邱男移送新北地檢署偵辦。

新北地檢署指出，邱男當街高喊「我有槍」並與執法員警發生肢體衝突，行為已觸犯刑法相關罪名。經檢察官訊問後，認定其涉犯恐嚇公眾、妨害公務與傷害等罪嫌，且有重犯之虞，因此向法院聲請羈押並獲准。

地檢署強調，針對近期社會不安氣氛中出現的模仿性騷擾與威脅行為，將嚴查重辦，絕不寬貸。呼籲民眾理性應對公共事件，切勿以任何形式擾亂社會秩序，否則將依法嚴辦。

