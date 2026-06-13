高喊「我的願景沒人反對」 投入2028大選親自實踐？鄭麗文：我沒有思考

鄭麗文近日訪問美國，被問到是否參選2028大選，她也再次做出回應。（翻攝自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文訪問美國，近日在華府僑宴自豪見了很多重量級學者、智庫，並表示自己對兩岸、國際局勢一個「合乎全人類利益」的願景，沒有人反對她。12日她被問到，是否會為了實踐兩岸和平願景，參選2028總統大選，她也再次做出回應。

鄭麗文11日在華府僑宴上演說，表示儘管民進黨抹黑、阻撓，她這幾天仍見了許多美國學者和國會議員，大家都對她非常感興趣，因為他們「從來沒有見過像我這樣子的政治人物，如此地坦承、如此地直接」，鄭麗文說，她對兩岸的局勢、國際的局勢有一個非常大的願景，「這樣的願景是合乎兩岸的利益、合乎區域的利益、合乎美國的利益、合乎全人類的利益，所以各位，沒有人反對我」。

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《聯合新聞網》報導，12日上午鄭麗文訪問華府智庫「戰略暨國際研究中心」並接受外國媒體訪問，隨後中午與德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀、前AIT主席卜睿哲、CSIS中國權力計畫主任林洋（Bonny Lin）、昆西研究所資深研究員史文（Michael Swaine）等人餐敘，下午再接受華文媒體訪問。

是否信任習近平？ 鄭麗文沒正面回答

媒體問到「是否信任習近平」，鄭麗文沒有正面回答，僅表示信任不是一夜之間一蹴可幾的，必須慢慢地建立、累積，兩岸現在只是踏出成功的第一步，要朝共同的利益和目標前進，台灣沒有要占對方便宜或欺騙對方是很重要的前提。她也強調這是為什麼九二共識和反對台獨很重要，兩岸在這樣共同的大目標下累積善意和互信，要如何去建立互信並擴大，是負責任的政黨和政治人物要去做的。

鄭麗文回憶當時與習近平見面，習近平也說理解兩岸長久的分離，台灣已經選擇走出一個不一樣的社會制度和生活方式，但兩岸同屬一中，沒有什麼不能商量的。她也再次提到，習近平當時不只一次脫稿談話，可以看到他「真情流露」。

2028親征「實現願景」？ 鄭麗文這樣說

鄭麗文上週在舊金山僑宴時表示，自己今年底線是大選後，將開始準備下一階段的總統選舉，讓外界解讀是鬆口參選2028總統大選，但國民黨急忙滅火，澄清不是她個人的參選計畫。

12日她再被問到會不會為了實踐她的兩岸和平願景，參選2028總統大選？鄭麗文說，到目前為止，「我並沒有在思考這個問題」。

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