高喊「日台一家親」 石平：日本應該珍惜！台灣才是真朋友

記者陳思妤／台北報導

傳出國共論壇將重啟，時間點就在1月27日到29日，且國民黨主席鄭麗文將在3月到中國，和中國國家主席習近平見面。對此，遭到中國制裁的日本維新會參議員石平今（9）日再勸，對中國共產黨要有清醒的認識，中國共產黨是毫無信義的流氓政權，跟流氓對話能得到什麼？他也喊話，「日台一家親絕對不是一句口號」，日本應該珍惜這一點，台灣才是真正的朋友。

石平遭到中國制裁禁止入境，他6日來到台灣，高喊來到台灣就是要證明，中華人民共和國和中華民國完全是兩個不同國家，台灣絕對不是中國的一部分，「台灣就是一個獨立的國家」。

石平今天下午出席印太戰略智庫2026年首場研討會「應該如何與中國打交道？」對於國民黨擋軍購、總預算是否是為鄭麗文去北京見習近平舖陳？石平表示，自己是日本國會議員，對台灣國內某個政黨要採取什麼政治行動，不好做過多評價，因為他是外國人。

但是，石平直言，自己對中國共產黨很了解，要想和中國共產黨通過對話來獲得台灣的自由和平的話，基本上是不可能的，以中國共產黨的本性，和平談判交流基本上是什麼都得不到。他說，所以不管是台灣哪個政黨，他都奉勸，對中國共產黨要有清醒的認識。

石平強調，通過交流達到平衡狀態不是什麼壞事，但是一定要注意到中國共產黨是一個毫無信義的流氓政權，跟流氓對話能得到什麼？

談到此次台灣行，石平也說，台灣人對他、對日本有親近的感情，「日台一家親絕對不是一句口號」。他表示，自己深深感受到台灣人民對日本的美好感情，「我覺得日本應該珍惜這一點，台灣才是日本真正的朋友，或是可以叫做親戚吧」。他也將在明天上午搭乘9時許的班機返回日本。

