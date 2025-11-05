高嘉瑜再踢館！籲政府機關應關注 大全聯：加強品質管理、協助退換貨

即時中心／温芸萱、謝宛錚報導

前民進黨立委高嘉瑜昨（4）日在臉書爆料，指出在「大全聯」購買地瓜竟是爛的，想投訴還找不到客服，貼文引發大批網友共鳴。高嘉瑜今（5）日再度開嗆，批評大潤發變大全聯後，蔬果品質變差、價格上漲、品項縮減，甚至還有「買一送一實為漲價」的不實促銷。她呼籲政府機關應關注此問題，重視消費者權益。而大全聯則回應，後續將加強品質管理，協助消費者退換貨。





前民進黨立委高嘉瑜昨（4）日晚間在臉書發文痛批，自己在「大全聯」購買地瓜，結果打開後地瓜居然是爛掉，氣得向客服投訴卻「找不到人」，電話還被自動切斷，引發大批網友共鳴，留言區湧入許多民眾抱怨大全聯商品品質不佳。

快新聞／高嘉瑜再踢館！籲政府機關應關注 大全聯回應

高嘉瑜在大全聯購買地瓜，沒想到內部出現病蟲害，且投訴無門。（圖／擷取自高嘉瑜臉書）

今（5）日高嘉瑜再度「踢館」，直指大全聯價格越來越高，品質卻每況愈下，商品「又貴又爛」，投訴無門讓消費者怨聲載道。

高嘉瑜指出，自從大潤發併入大全聯後，蔬果品質不升反降，品項也日漸縮減，「越來越貴、越來越爛」，甚至有疑似誤導消費的促銷手法，「標榜買一送一，實際上卻是價格翻倍」。她強調，全聯幾乎壟斷超市市場，消費者選擇有限，卻得忍受高價低品質的現象，痛批「這是剝削小老百姓」。

接著，高家瑜呼籲，一個一家獨大的超市，公平會、消保官及消基會等單位應關注，它的經營心態及品質；而大全聯已成為國內超市龍頭，更應展現企業良心，聆聽消費者心聲。

而大全聯也發布新聞聲明：針對近日消費者反映地瓜商品品質不如預期，大全聯深表重視並致上歉意。大全聯每天早上會針對生鮮商品進行例行翻堆檢查，因為該商品外觀無異，對於顧客購買切開後發現品質異常的情形，深感抱歉，後續即刻加強品管流程，並將商品全數下架，以維護消費者權益。若消費者有退換貨需求，大全聯將全力協助辦理。

