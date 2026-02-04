高嘉瑜參選北市議員 王世堅喊大材小用：選市長我才幫忙

民進黨台北市議員初選今（4）日開放登記，前民進黨立委高嘉瑜赴黨部登記參選港湖議員，同日綠委王世堅也陪同三位小雞登記參與初選。王世堅受訪時被問及高嘉瑜登記選議員一事，直呼是大材小用，認為她應該要登記選市長，更表示高嘉瑜若選市長他才會下去幫忙。

高嘉瑜、王世堅。（資料圖／高嘉瑜臉書）

高嘉瑜原本想與王世堅會面，但事後才得知王已經離開，讓她笑說「堅哥走了喔？他可能害羞」。高嘉瑜受訪時表示，不知道王世堅早上會帶推薦的候選人一起來登記，很巧合。她稱王世堅一直以來都是民進黨的公共財，這次也非常推薦王世堅，希望他有機會代表民進黨參選台北市長。

高嘉瑜表示跟王世堅私下互動頻繁。（圖／高嘉瑜臉書）

高嘉瑜提到，很可惜沒有機會跟王世堅打招呼，但私下每天都有互動，早上也有道早安。她認為王世堅非常謙虛，這次台北市長選戰大家都希望有最強候選人母雞，不僅代表民進黨更帶動全台2026選戰，王世堅有這樣的人氣跟聲量才能夠捲動整個民進黨在2026的選情，非常期待有這樣的人氣王參選，但相信行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君也都很強。

王世堅當日陪同三位綠小雞登記參選，包括中山大同賴俊翰、松山信義呂瀅瀅、大安文山陳聖文。高嘉瑜並提到，之前她開演唱會的時候，王世堅幫她拉小提琴，王世堅指定的兩首歌都很難，王對她非常熟悉，兩人很多節日都一起過，相信王了解她回到內湖南港參選議員，就是希望從頭開始、重新做人。

