高嘉瑜參選2026？他揭「超級吸票機」實力：何必當初
民進黨港湖前綠委高嘉瑜近日槓上大賣場，被認為是重返政壇的起手式，此舉引發綠營小雞哀號，甚至有人喊話「鳳凰不與雞爭食」，熱議不斷。國民黨台北市議員詹為元強調，港湖2026沒有穩上的老將，高嘉瑜又是超級吸票機，只能說早知如此何必當初，為何2024不全力輔選高嘉瑜？
「跟民進黨港湖的議員說：早知如此，何必當初？」詹為元6日在《大新聞大爆卦》節目表示，當初高嘉瑜選立委的時候，綠營好好輔選她，今天不就沒這個事情了嗎？何孟樺說希望高「更上一層樓」，但高嘉瑜並沒有「不想上」，欣欣董座上不去、基隆市長、立委選舉也上不去。
詹為元直言，那最後高嘉瑜該怎麼辦，只好用這個「起手式」。但必須說，高嘉瑜不愧是他們的政壇前輩，這個起手式真的是妙哉！完全跟選舉、跟政治無關，拿著一顆爛掉的地瓜，跑去一副要對付大賣場的姿態，展現的是一個民生議題，而且是對抗財團的形象。
詹為元強調，當所有人都搞不清楚現在什麼狀況的時候，高嘉瑜突然話鋒一轉，說「2026港湖不缺席」！所有的鎂光燈、新聞點、搞不清楚狀況的人，都被吸進去了。有哪一個政治人物「重回」的起手式，有這麼高的關注度？這就是高嘉瑜的實力。也難怪現在這些港湖的小雞們瑟瑟發抖。
詹為元指出，民進黨港湖接下來會發生什麼事情？上一屆綠營提4席，只選上3席，當然還有吳欣岱分票，這代表民進黨的基本盤，3席是比較穩的，4席就不一定能穩上。王孝維身上有個案子，接下來不能選了，要傳給他兒子。何孟樺是第一屆的新人，連任也比較艱辛。李建昌是老將了，也要交棒給他的子弟兵。也就是說下一屆民進黨港湖幾乎全部都是新人、或新人第二屆。所以高嘉瑜這位「舊新人」進來，絕對是超級吸票機！
詹為元提到，固然高嘉瑜過去親柯文哲，被某些綠營支持者討厭，但畢竟是台北市的綠營支持者，某程度還是能「自己思考」，或許願意支持高。
詹為元直呼，身為藍營，對高嘉瑜這位前輩，他絕對舉雙手雙腳歡迎。
