高嘉瑜吃醋怨他心只「愛妃」都不「吃瑜」 王世堅：玩笑話而已

民進黨前立委高嘉瑜表態回鍋選台北市內湖南港區市議員，受訪時被問到是否會找王世堅幫忙站台？她笑稱，「我已經非常吃醋」，王世堅現在心裡只有「愛妃」，都不「吃瑜」了！對此，王世堅今（26日）表示，與高嘉瑜是20年好朋友，這是玩笑話，所以她沒什麼用意，純粹博君一笑；她若有需要，他一定義無反顧去幫她。

民進黨立委王世堅。（中天新聞）

王世堅上午在立法院財政委員會受訪，說明高嘉瑜所稱「王世堅現在心裡只有『愛妃』，都不『吃瑜』了」且感到「吃醋」一事。

王世堅笑說，其實是有共同幾位好朋友，那天約吃飯，因為他還沒有去，她（高嘉瑜）以為他不去，所以她就傳了一個簡訊給他說：「世堅大哥，有『妃』就不吃『瑜』了」，他一看就知道她是開玩笑，因為平常她都喜歡跟他鬧來鬧去，所以她沒什麼用意啦！純粹是博君一笑；高嘉瑜平常的為人處事，她一向跟朋友在一起時，都是喜歡開開玩笑這樣。

王世堅指出，高嘉瑜跟他在政治上的看法一樣，她也都是會去幫比較弱的一方，因為她自己在政治上也經常受到一些惡意的攻擊、抺黑，經常在政治上受到霸凌，所以她更能體諒，當有大型選舉時，某些方面比較沒有派系勢力的人都會受到欺負，所以她對陳亭妃，一向都很關心，結果她也看到他有去幫陳亭妃，她其實心裡非常高興。

高嘉瑜重新回鍋選台北市議員。（中天新聞）

王世堅還說，他跟高嘉瑜在市議會也有20年的同事情誼，所以他一向跟她相處的很好，她完全是因為她個性很幽默，文采又很好，所以她就會用她的名字跟陳亭妃的名字，用這個來開玩笑。

對於是否會幫她站台？王世堅說，當然一定去，因為大家都是好朋友嘛！認識高嘉瑜20年了，她也是在最近幾次的選舉上，受到很多惡意、他知道背後是有人刻意的在打擊她。

王世堅說，以高嘉瑜一個小女生，本來是一個快快樂樂的學霸，她那麼會讀書，家裡爸爸、媽媽也都很寵愛她這個小孩，結果沒想到來到政治圈，竟然被這樣的欺負，所以他與很多的好朋友、一些長輩們都很同情她，本來也都是希望說，高嘉瑜是基隆的小孩嘛！可以回去經營基隆、選市長，所以她前兩年，也在她爸爸媽媽開的小雜貨店掛了一個小招牌，就是她基隆的服務處，她當時也著實幫了地方做了一些事情，但後來就基隆也已經定案，也沒有考慮她，所以他覺得她一路上就是坎坎坷坷；所以如果她要再參選，不管她參選那一個公職，如果高嘉瑜有用到他；其實，如果她只是回來選議員，那她根本靠她個人知名度，完全沒有問題，她也不需要他，但如果有什麼樣的選舉，只要有需要用到他，他當然一定是義無反顧，一定是去幫她。

