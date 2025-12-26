高嘉瑜合照五星旗照片流出？她喊「P圖」怒回1句…網狂讚

政治中心／張予柔報導



前民進黨立委高嘉瑜近日再度成為網路焦點，一名中國網友在社群平台上貼出她與五星旗合照的照片，引發熱議與誤解。對此，高嘉瑜立即出面澄清，照片經過惡意P圖，她實際上是在「駐紐約台北經濟文化辦事處」拍攝，國旗本來是中華民國旗，並非五星旗。她強調，這只是有人仿效之前「假赴中」事件的手法，刻意混淆視聽。





高嘉瑜合照五星旗照片流出？她怒喊「P圖」：中國認同台灣前絕不會去

高嘉瑜在臉書放出自己被惡意P圖的照片，同時重申自己的立場。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜今（26）日在臉書發文，表示自己被惡意P圖，從照片中可見，中國網友提到，「原來在台灣網紅館長的帶動下，登陸來對岸旅遊參觀的不只有廣大長期被民進黨信息繭房蒙蔽的台灣人」，並附上P圖的照片，此舉迅速在網路上引發討論。面對這些行為，高嘉瑜透過社群平台公開說明，呼籲民眾眼睛睜亮點，不要被假訊息誤導，她也再度重申立場「在中國認同中華民國台灣之前，我是絕對不會去中國」。

廣告 廣告





高嘉瑜合照五星旗照片流出？她怒喊「P圖」：中國認同台灣前絕不會去

王世堅過去也曾遭中國網友用AI惡意生成影片，聲稱他前往中國。（圖／翻攝自王世堅臉書）

高嘉瑜指出，近年網路P圖假訊息越來越多，繼堅哥「假赴中」後又故技重施，將她照片中的中華民國國旗P成五星旗。同時，她也提到，中國若要真正展現對台灣人民及中華民國的尊重，應先釋放包括黎智英在內的相關人員、上海能有聖誕老人，並尊重台灣社會價值。網友紛紛留言表示「真的太誇張了吧」、「妳沒發現，不就又被亂罵了」、「正港台灣人的思唯」。

原文出處：高嘉瑜合照五星旗照片流出？她怒喊「P圖」：中國認同台灣前絕不會去

更多民視新聞報導

廢死聯盟喊「殺錯無法回頭」！作家1句話怒轟

中國職棒CPB名單驚見「六四」下場曝！另有樂天女孩落選

中國控制赴日人數只准6成！矢板明夫狠酸：還在拍腦門治國

