高嘉瑜回鍋參選港湖議員 同區王孝維呼喊「手下留情」

前立委高嘉瑜宣布回鍋參選港湖市議員。（邱芊攝）

民進黨布局2026九合一大選，六都市議員選戰從2月4日至10日領表登記，北市首日由內湖南港議員王孝維搶到頭香，對於前立委高嘉瑜宣布回鍋參選港湖市議員，王直言高的「吸票效應」曾讓自己落選，直言此次台北市議員中「最危險的絕對是王孝維」，籲她「手下留情」，高嘉瑜則表態願意配合黨內規畫，盼助民進黨在港湖重返第4席、再拚全壘打。

高嘉瑜在2010年至2018年連續當選為北市議員，王孝維說，過去高嘉瑜更拿到選區最高票讓自己落選，民調顯示當時第一選擇是她，第二選擇才是自己，台北市議員只有1票，當然所有的票幾乎都投在高嘉瑜的身上，此次她回鍋參選，「台北市議員最危險的絕對是王孝維。」

廣告 廣告

王孝維希望所有選民眼睛要亮一點，要大家一起上，對於民進黨在台北市議會才有幫助，如果高1個人再拿2個人的票，最後有可能導致有1位或2位的民進黨同仁落選，對民進黨是最大的傷害，希望高能夠以身作則，帶領港湖區所有議員共同再造全壘打的佳績，更說「希望高委員能夠手下留情幫我們輔選一起上」。

至於是否會跟高嘉瑜協調配票或是有其他的合作方式，王孝維想中央會有最好的機制，讓北市議員能夠在市議會攻下最多席次，大家一定會遵行，至於配票的問題，要由台北市黨部宣布或者擬政策，要等初選過後再做。

此外，同區議員何孟樺曾形容高嘉瑜就是條大魚，若回鍋絕對會「掀大浪」，今陪同3位新人登記參選的立委王世堅也被問及，高嘉瑜回鍋是否會影響何孟樺的選情。王世堅說，何孟樺過去4年在市議會表現亮眼，也已累積穩定支持者，因此即便高嘉瑜被視為「吸票機」，也不會對何造成衝擊。

高嘉瑜則說，歷經黨內多次風風雨雨後，此次自己是抱持著「從頭開始、重新做人」的心態參選，盼能再次在內湖南港以「新人」姿態重新站起來，她指出，此次回鍋參選，無論是對自己或是民進黨而言都非常重要，因為2010年她首次參選議員時，民進黨曾在被視為艱困選區的內湖南港，成功從原本2席成長到4席，創下最佳成績，後來因泛綠分裂，導致席次落至3席，目前仍維持3席。

高嘉瑜表示，自己此次以努力讓綠營再度拚下第4席為目標，內湖南港總共有9席議員，目前國民黨4席、民眾黨1席，民進黨仍有機會再拚回第4席，只要民進黨團結，並努力整合泛綠選票，「票票民進黨，港湖一定能夠全壘打」，會與所有候選人並肩作戰。

她也強調，過去參選議員期間，都完全配合北市黨部的配票政策，且因為候選人也要自費投入相關配票文宣宣傳，自己也全力配合，未來會延續同樣態度。

民進黨北市黨部主委張茂楠則說，這次綠營北市議員提名採較精準科學的方式計算，為了民進黨提名人選能夠全當選，此次希望港湖採取聯合競選、聯合配票方式，預估港湖若平均配票4席全上絕對沒問題。

【看原文連結】