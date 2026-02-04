高嘉瑜回鍋參選港湖 王孝維籲「手下留情」！黨部：不排除採聯合配票

高嘉瑜回鍋登記參選港湖議員，引發外界關注。翻攝高嘉瑜臉書



民進黨台北市黨部今（2/4）日起開放市議員初選登記，前立委高嘉瑜宣布回歸參選港湖（內湖、南港）選區議員，被視為黨內最大吸票機；同選區現任議員王孝維一早搶頭香完成登記，坦言在高嘉瑜回鍋參選的情況下，「最危險的絕對是自己」。

王孝維受訪時坦言，2018年選舉中，高嘉瑜首次參選港湖便拿下最高票，導致他落選；如今高再度回鍋，依目前民調顯示，第一高嘉瑜、第二是他自己，若票源過度集中，恐怕會造成民進黨有人落馬，絕對是對黨最大的傷害。

他呼籲南港、內湖區選民「眼睛要張亮一點」，希望議員能「大家一起上」，才能對民進黨在台北市議會的監督戰力有所幫助。他也喊話高嘉瑜希望能「手下留情」，能以身作則帶領港湖區所有民進黨議員，共同創造如2016年般的「全壘打」佳績，也幫忙協助輔選。

至於配票與競選策略，王孝維表示，黨中央應會提出完善機制，以確保民進黨在台北市議會取得最多席次，相關安排都會遵循黨的決定。

民進黨台北市黨部主委張茂楠則指出，經過精準、科學的票源計算，港湖區若平均配票，讓4席民進黨議員全數當選並非問題，不排除採取聯合競選、聯合配票的方式，目標是讓所有提名人都能「安全上壘」，提升民進黨在北市議會的戰力，這是最大的戰略目標。

對於媒體追問，民進黨此次在台北市僅提名25位議員，被認為是保守提名，甚至連過半席次都不到，是否與缺乏強力「母雞」有關？張茂楠回應，不是沒有強而有力的母雞，人選過年前就會出現；關鍵仍在於各選區實際可掌握的票數，若貿然擴大提名，反而可能出現「自己人踩自己人」的情況，導致擾亂現有機制。

所謂精準提名，就是「有多少票、提多少人」，民進黨在2022年於北市議會當選21席，2026年的最大戰略目標，則是讓25位提名人全數當選，完成「全壘打」。

