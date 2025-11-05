高嘉瑜回鍋戰港湖議員？他揭「爛地瓜」起手式：綠營同區角逐者的大魔王復活

​前民進黨立委高嘉瑜發文指控，自己在大全聯買了一包栗子地瓜，卻發現全部都爛掉，打了5通電話客訴竟找不到客服，抱怨自從大潤發變成大全聯後，蔬果品質每況愈下、價格也越來越貴，直呼「擺明一家獨大吃定消費者」。​大全聯今（5）日發聲明致歉，並表示相關貨品已全數下架。對此，媒體人樊啓明在臉書發文表示，高嘉瑜「爛地瓜」的參選起手式，該緊張的不是賣場業者，而是綠營港湖區現任議員及有意角逐參選者，大魔王大復活了。

廣告 廣告

繼日前於臉書發文抱怨在大全聯買到爛地瓜，高嘉瑜今（5）日站在內湖大全聯門口，拿出自己買的栗子地瓜表示，一整袋拿出來大概都是爛掉的狀況，而這不是她第一次在大全聯買到爛東西，「一次又一次的經驗，讓我覺得真的是忍無可忍」，可以說過去從大潤發到現在的大全聯，購物的品質跟經驗可以說是越來越差，以前的東西跟現在比起來，可以說自從大全聯併購大潤發之後，東西越來越貴，品質越來越差，「我想這是所有有在煮菜買菜的民眾會有的感受。」​



現場有媒體問到，今天選在內湖大全聯踢館是不是選市長或重返港湖的起手式？高嘉瑜則說，她認為日常發生的事情總是需要有個聲音幫忙關心，自己非常關心民生議題，也非常在意台灣物價。至於是否會重返港湖選議員？高嘉瑜指出，2026不缺席，是自己在2024說過的，內湖南港一直以來是她服務的地區，也是大家一直以來支持她的地方，會在內湖南港重新出發。

綠營港湖3席現任議員剉咧等 吸票魔王高嘉瑜恐現排擠效應

對此，樊啓明表示，高嘉瑜今天採訪通知，帶著買到壞掉的地瓜到內湖大賣場踢館，但該緊張的應該不是賣場業者，因為到場幾乎都是政治組記者，媒體認為這是高嘉瑜重返北市內湖、南港議員選舉的起手式，對於民進黨同選區有意參選的人來說簡直是大魔王大復活。

樊啓明指出，綠營在港湖區現有3席議員，分別是新系李建昌、英系王孝維、何孟樺，上屆民進黨是提名4席，結果江志銘落選，他所屬的正國會不會放棄，勢必會再派人出來插旗，加上高嘉瑜，民進黨就必須經過初選。

樊啓明分析，李建昌可能交棒給律師陳又新，王孝維也傳出考慮兒子出馬，幾個新面孔誰能跨過初選都沒有十足把握，更不要說之後還要面對吸票機，這王孝維感受應該最深刻，上屆就是因為高嘉瑜票拿太多造成他落選，而2026高嘉瑜衝票能力恐怕更強，綠營餅就這麼大，一個不小心就有人可能意外落選，況且別忘了還有基進黨的吳欣岱。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

