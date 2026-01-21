高嘉瑜回鍋港湖爆排擠！「看板掛小洞」本尊自嘲：有就好了

有意回鍋參選台北市議員的民進黨前立委高嘉瑜（左）。（資料照）

各黨皆積極布局年底的選舉，為爭搶下屆台北市議員席位，不少選將都勤走基層。但國民黨議員李明賢日前爆料，回鍋參選南港內湖區的民進黨前立委高嘉瑜遭同黨議員排擠，不提供高地方行程資訊，連看板位置只能擠在一個小洞中；對此，高則是回應，「笑著笑著就哭了」、「沒辦法就只剩那個洞了，也只能夾縫中求生存，不然怎麼辦，有就好了」。

李明賢19日在網路節目《新聞！給問嗎？》中爆料，「高嘉瑜表態回鍋選內湖南港議員之後，結果民進黨議員都在排擠她，行程也不給她，她常常還要來問我行程，為什麼六日晚上那麼多行程，你（高嘉瑜）只有一場？見鬼了」、「行程都是公開的，給所有助理議員，為什麼你會沒有？」節目主持人高嘉瑜則說，「都不知道該說什麼」。

李明賢續指，在內湖民權東路圓環路口，看板所有人都掛上去，聽說有一塊要給高嘉瑜，結果也被人家搶走了，只剩一個不到兩三公尺的角角可以掛；高嘉瑜則說，「只剩一個洞」；李則補充說「且前面還杵著一根電線桿」；說道此，兩人都忍不住大笑。

高嘉瑜甚至自嘲「笑著笑著就哭了，我都不知道該說什麼」、「感覺到這次選舉大家真的都很緊張，很競爭」、「我已經把看板貼上去了。」她還表示，還有人問她為什麼別人的看板是她的3倍大，還說她的看板在那個洞裡面感覺好像怪怪的，自己無奈回應對方，「沒辦法就只剩那個洞了，也只能夾縫中求生存，不然怎麼辦，有就好了，不求大，擠在縫隙裡面，只貼我的臉跟名字」。

高嘉瑜也嘆氣地說，「現在競爭選舉很激烈，還是要加油，這次選舉看大家都很緊張」、「畢竟人家是現任的啦，我現在是新人，重新做人，比較沒有資源。」

