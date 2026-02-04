高嘉瑜回鍋港湖！王孝維喊危險盼手下留情

▲王孝維今完成黨內初選登記，呼籲高嘉瑜手下留情。（圖／王孝維臉書）

[NOWnews今日新聞] 2026台北市議員選戰，民進黨北市黨部今（4）日起開始初選登記，被視為港湖吸票機的前立委高嘉瑜，確定回鍋參選議員，將赴市黨部登記參選。對此，在同選區的議員王孝維坦言，高回鍋選議員，最危險的就是她，「希望高委員能手下留情，盡量幫我們助選，讓我們也可以一起上」；民進黨台北市黨部主委張茂楠則說，希望內湖南港採聯合競選、聯合配票，用最高的統合方式，讓所有提名的人都能安全上壘。

對於此次港湖區廝殺嚴重，​王孝維上午領表時坦言，擔心會被夾殺，2018年高嘉瑜出來參選拿到最高票，讓他落選，而民調顯示，高是第一，第二是他，當時票幾乎在高身上、是全國第一最高票，他因而落選，「高這一次又回鍋參選台北市議員，最危險的絕對是王孝維」。

王孝維提到，南港內湖區的選民，眼睛要張亮一點，讓大家一起上，這樣才有助於民進黨在台北市議會中的席次，若高一人拿兩票，使民進黨參選者落選，那對民進黨很傷；他也向高嘉瑜呼籲，以身作則帶領南港內湖區的所有議員，創造台北市議員2016年的全壘打的這個佳績，「希望高委員也能夠手下留情，盡量幫我們助選，讓我們也可以一起上」。

對於如何協調配票，​王孝維說，相信中央會有最好的機制，讓台北市議員在台北市議會取得最多席次，而配票問題，要由台北市黨部宣布。

市黨部主委張茂楠則說，內湖南港若平均配票，四席全上沒問題，因為提名是透過一種比較精準、科學的方式計算，也希望為了市議會的戰力，民進黨能提名的，就全部當選，因此內湖南港希望採聯合競選、聯合配票，用最高的統合方式，讓所有提名的人都能安全上壘。

對於北市議員提名25名，是否是保守？又或者是否沒有強而有力的母雞？​張茂楠提到，不是沒有強而有力的母雞，強而有力的母雞，在過年前就會出現。

張茂楠說，精準提人就是有多少票提多少人，希望提名的人都能全數上壘，過去2022年是當選21席，希望2026年被提名者，共25席能全部當選。

