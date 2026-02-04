高嘉瑜回鍋登記選議員！ 王世堅：是「選台北市長」吧！

民進黨立委王世堅。（圖／東森新聞）





民進黨議員初選登記開跑，立委王世堅帶子弟兵來到台北市黨部登記，正好前立委高嘉瑜也來登記參選港湖議員，聽到消息，王世堅表示訝異，認為以高嘉瑜的能力應該要參選台北市長，訪問後，兩人擦身而過沒見到面，高嘉瑜笑喊，王世堅才是選台北市長的最強人選。

民進黨立委王世堅：「你不要輕舉亂動，半蹲半蹲。」

跟推薦議員參選人閒話家常，昔日自稱是「堅系」的民進黨立委王世堅，現在不一樣了，這回帶著小雞登記，儼然成為黨內另一隻母雞！

民進黨立委王世堅：「啊那個收據，我幫你收這個，哈哈哈，（我可以找委員報帳），你的保證金我幫你退，哈哈哈。」

不過這隻母雞是否會把關愛的眼神，投向昔日在北市議會的同事高嘉瑜，只見王世堅聽關鍵字再度呵呵笑。

記者vs.民進黨立委王世堅：「只愛妃不愛瑜，高嘉瑜要來登記，他大概是來登記市長的吧。」

王世堅笑稱，高嘉瑜的登記難道是選市長？但事實上，高嘉瑜這回是確定登記選港湖北市議員，還跟王世堅的小雞們差不到半小時登記，原以為堅瑜兩人會同台，殊不知高嘉瑜與王世堅擦身而過。

前立委（民）高嘉瑜：「堅哥在台北市，是人氣王是扶龍王，在每個選區，成為大家的吉祥物，很可惜沒有機會，跟堅哥打招呼，但是其實我們私下，每天都有互動。」

儘管兩人沒同台，但彼此隔空喊話，笑翻眾人，王世堅調侃高嘉瑜，港湖女神昔日光環依舊，這回選舉，即便跑地方從從容容，仍可游刃有餘。

民進黨立委王世堅：「他就像一隻快樂的小鳥，到處快樂的飛翔，到處快樂的唱歌覓食，他是這樣。」

前立委（民）高嘉瑜：「從頭開始重新做人，那我也是希望，以一個新人的身分，因為畢竟不是現任的，比較沒有資源。」

不過此話一出，恐怕讓要選港湖的議員們更加害怕，甚至現任者王孝維直接喊，希望能配票催出議員席次最大化。

前立委（民）高嘉瑜：「如何配票，如何來遵守市黨部的規範，我相信我都是全力配合。」

王世堅現在不吃「瑜」，2026這仗，他也吞不下港湖吸票機這頭大鯨魚。

