高嘉瑜回鍋選港湖議員 王世堅直呼「大材小用」力推選市長

民進黨立委王世堅認為高嘉瑜應挑戰參選市長。（資料畫面）

前立委高嘉瑜今（4日）至到民進黨台北市黨部登記參選南港、內湖區市議員。對此，王世堅表示，高嘉瑜才貌兼備，選議員是「大材小用」，若她挑戰參選市長，將更符合其實力與影響力。

民進黨台北市議員初選登記持續進行，前立委高嘉瑜也回鍋參選議員。立委王世堅在接受採訪時表示，高嘉瑜過去參選議員或立委的方式與傳統政治人物不同，如同一隻「快樂小鳥」四處飛翔、唱歌、覓食，以輕鬆活潑的風格參與選舉，有可能打破舊有窠臼，開創新路。

王世堅認為，高嘉瑜才貌兼備，性格豁達、識大體，其實更適合挑戰台北市長，參選議員未免「大材小用」，因為即便選議員，也會在初選結束後與提名議員聯合競選，若能直接參選市長，將更符合她的實力與影響力，也更能帶動民進黨整體選情，「她如果要選市長，我才會下去幫忙」。

對於王世堅的建議，高嘉瑜則幽默回應，「今天是不是應該是王世堅的市長記者會？」並稱讚王世堅謙虛，表示在台北市長選戰需要最強的候選人來帶動2026年大選。





