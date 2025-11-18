高嘉瑜回鍋選港湖議員？黃暐瀚點名一群人：大家都很緊張

民進黨前立委高嘉瑜曾表態2026不缺席，會從北市南港、內湖區出發，外界研判她將回鍋參選議員。資深媒體人黃暐瀚透露，同區的民進黨議員大家都很緊張，其中有位議員甚至擔心高回來選把票都吸走後，造成現任民進黨議員可能會掉下來。

黃暐瀚昨（17）日在政論節目《57爆新聞》中指出，高嘉瑜是全國性知名度的政治人物，如今要回來港湖選議員，怕的人反而是同區的同黨議員；黃透露，現任的民進黨議員都很緊張，並稱有位現任議員私下表示很擔心，高回來選議員若把票都吸走之後，會造成現任民進黨議員可能掉下來。

黃暐瀚進一步分析道，目任台北市南港、內湖區議員中，民進黨最資深的是李建昌，但他不選，且要交給其徒弟來選，會是新人參選，至於王孝維議員也是當了很多屆，另外還有何孟樺；黃強調，民進黨就這3位，如今高嘉瑜挾著全國性知名度來選，同黨的議員當然會擔心。

黃暐瀚表示，民進黨目前在港湖區打算提4個人，可能就沒有初選，直接提名，但何孟樺很害怕高嘉瑜回來選之後會把票分走，且還有第五號的隱藏候選人吳欣岱，吳在上次議員選舉中是落選頭，很接近當選邊緣。

黃暐瀚強調，若高嘉瑜要參選，民進黨就有4人會參選，再加上吳欣岱，等於泛綠有5位，如今港湖區是3個民進黨議員，大家焦頭爛額。

據《中國時報》昨報導，民進黨台北市黨部主委張茂楠日前表示，港湖提名策略與這屆差不多，不會減少或增加提名，若明年3月初選確定提名4席，而選區只有4人表態，就不用初選，若超過4人，無論現任或新人都必須參加初選才可獲提名；至於吳欣岱也有意參選港湖議員，張茂楠坦言，吳確實可能瓜分綠營選票，但綠營也不可能提名低於4席，因此各參選人須努力開拓票源，保證選票最大化。

