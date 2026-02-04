高嘉瑜回鍋選港湖！游淑慧諷「吸塵器」：同黨小雞瑟瑟發抖

民進黨台北市黨部今（4）日起進行初選登記，其中被視為「超級吸票機」的前立委高嘉瑜，確定要回鍋參選港湖區議員。同選區的國民黨台北市議員游淑慧直言，高嘉瑜不只是吸票機而是吸塵器，什麼顏色的票都會吸到，儘管對方說會扮演母雞，但會不會先壓垮小雞，這是民進黨自己要努力的。

國民黨台北市議員游淑慧。（圖／中天新聞）

民進黨中央黨部公告2026年六都市議員提名辦法，從2月4日開始接受領表，一直到2月10日，繳納登記費20萬、民調費用20萬、保證金10萬，共50萬的費用，其中登記費、民調費用不予退還。高嘉瑜則是在今日上午10時30分，到民進黨台北市黨部領表，登記參選南港、內湖區的市議員。

由於在2018年的市議員選舉當中，高嘉瑜以3萬4千多票的高票當選，當時就曾造成同黨同志王孝維變成「落選頭」無法連任，讓民進黨少掉一席，因此對於高嘉瑜的回鍋，也讓有意參選的同黨同志憂心，是否會舊事重演。

民進黨前立委高嘉瑜。（圖／中天新聞）

高嘉瑜在受訪時被問到此問題回應，過去每次選舉都有全力配合黨的配票策略，這次勢必也會，會努力讓民進黨在港湖區的選票極大化，團結所有泛綠選票，她相信只要夠團結，綠營一定會在港湖區全壘打，4席全上。

對此，游淑慧今日出席捷運環狀線東環段CF710區段標開工典禮，媒體問到怎麼看高嘉瑜回鍋選港湖區議員一事？游淑慧表示，她每次看到高嘉瑜都開玩笑地說，「妳現在不是吸票機，現在是吸塵器，不管什麼顏色的票都會吸到」。

民進黨台北市議員王孝維。（圖／中天新聞）

游淑慧提到，民進黨目前在港湖區的市議員都是新生代，綠營現在會比較擔心衝擊到該區的世代交地。畢竟過去民進黨在港湖區，20年都無世代交替，好不容易何孟樺是第1個，這次也有李建昌要交棒給律師陳又新，只是他們現在都瑟瑟發抖，宛如霸王級寒流。至於高嘉瑜說她會扮演母雞角色，但這隻母雞是否會先壓垮小雞，這是民進黨要自己努力的。

