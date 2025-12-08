高嘉瑜回鍋選議員 李明賢預言：北市第一高票不是她就是李明璇

距離2026九合一大選已剩不到1年，藍綠白也已在各地開始布局。國民黨台北市議員李明賢今（8）日接受前立委高嘉瑜專訪，對於高嘉瑜將回歸港湖區選議員，還自稱是新人一事，李明賢笑稱，高嘉瑜若回鍋參選至少3萬票起跳，更預言台北市第一高票「不是高嘉瑜、就是松山信義選區的李明璇」。

前立委高嘉瑜有意回鍋選2026台北市港湖區議員。（資料照／中天新聞）

李明賢今日接受高嘉瑜網路節目「新聞給問嗎？」專訪，兩人在節目上鬥嘴。高嘉瑜自稱，她是重回港湖區的「老新人」，要李明賢多多照顧她；李明賢則說，高嘉瑜若明年回鍋參選，有非常高的機率會是第一高票。

李明賢還預言，台北市2026第一高票「不是高嘉瑜、就是松山信義選區的李明璇」。至於原因，李明璇是新人，而且有全國知名度；高嘉瑜則是立委回歸，過去立委回鍋的，包括李彥秀和王世堅，都是3萬票起跳。

國民黨前發言人李明璇將參選松山信義區議員。（資料照／中天新聞）

高嘉瑜曾在2018年參選港湖區議員時，拿下3萬4285票的第一高票，李明賢笑稱，高嘉瑜回鍋參選的消息，已經讓其他現任議員及黨內新人壓力不小，他甚至與高嘉瑜打賭，倘若高參選若沒3萬票起跳，他就請喝咖啡。

國民黨台北市議員李明賢。（資料照／中天新聞）

對於李明賢的言論，高嘉瑜笑稱「別見縫插針、分化民進黨」，並直言這招沒用。不過高嘉瑜提到，她自己也很緊張，民進黨要在港湖區拚4席全上，她相信有這樣的實力，大家要團結。

