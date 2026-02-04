高嘉瑜回鍋選議員 王世堅籲識大體：要選就選市長！

立委王世堅4日陪同3位新人登記參選，對於前立委高嘉瑜回鍋選議員，他認為高「才貌雙全」參選議員是「大材小用」，呼籲高嘉瑜識大體一點「要選就選市長」。（邱芊攝）

民進黨布局2026九合一大選，日前公布六都市議員提名初選事項，2月4日至10日領表登記，初選民調將於3月2日至4月10日舉行，立委王世堅4日陪同3位新人登記參選，對於前立委高嘉瑜回鍋選議員，他認為高「才貌雙全」參選議員是「大材小用」，呼籲高嘉瑜識大體一點「要選就選市長」。

民進黨日前公告，台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市六都市議員提名初選事項，回顧本屆選舉，民進黨提名26人、當選21席，下屆採取相對保守提名策略，除了北投士林提名5人，在內湖南港、松山信義、中山大同、中正萬華及大安文山等5選區皆提名4人。

領表及登記期間自2月4日至10日止，領表人需出具黨證，並繳交領表費新台幣100元，另外參選人須繳納共計50萬元相關費用，包含登記費20萬元、民調費用20萬元及保證金10萬元。

王世堅一早就陪同自己的辦公室助理賴俊翰、大安文山擬參選人陳聖文、松山信義擬參選人呂瀅瀅領表登記，他說幫忙站台幾位年輕參選人，是基於長年合作的交情，強調他們都沒有參加派系，由於初選很艱困就決定幫點小忙，且知名度至關重要，建議在最後階段加緊時間掃街及車掃等傳統方式，快速打開知名度，但也笑稱新的最小的派系就是堅系。

此外，被問及高嘉瑜回鍋選議員，他說「她大概是來登記市長的吧！」，對於她回鍋選議員倒是蠻意外的，以高嘉瑜的學經歷跟政治上的資歷，其實非常適合參選台北市長，他先前就曾經推薦過行政院副院長鄭麗君，還有民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄，再1位就是高嘉瑜。

王世堅說，高嘉瑜在台北市議會的表現，不管是問政或地方服務，都做的非常好，大讚是才貌雙全，更說自己真的會勸她，既然再度復出，「其實參選市長才是有道理的啦」。

王世堅也說，高過去參選議員或立委的時候的方式也完全不一樣，有別於一般傳統的選法，她就像1隻快樂的小鳥到處快樂的飛翔，到處快樂的唱歌，可以打破傳統窠臼，走出1條新的路。

至於高回鍋參選，會不會影響到黨內其他議員的配票，他說高嘉瑜非常強，性格也很豁達、開朗、識大體，如果退一步是參選議員的話，在初選過後、提名名額都確定後，相信她會很樂於跟選區提名的議員聯合競選才對，前輩來帶領幾位後進新進的同志，是一樁美事。

王世堅最後說，「那當然我希望她更識大體一點，就乾脆直接參選市長。」

